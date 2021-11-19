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中印邊界談判　同意儘早解除部隊對峙

▲印度與中國舉行第23輪邊界爭議談判，雙方同意依循相關雙邊協定及規範，儘早找到剩下的邊界衝突點並解除對峙的辦法。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲印度與中國舉行第23輪邊界爭議談判，雙方同意依循相關雙邊協定及規範，儘早找到剩下的邊界衝突點並解除對峙的辦法。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-19 06:13:32

（中央社記者林行健新德里18日專電）印度與中國今天舉行由外交系統主導的第23輪邊界爭議談判，雙方同意依循相關雙邊協定及規範，儘早找到剩下的邊界衝突點並解除對峙的辦法，避免擦槍走火。

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這場會議是在中印邊境事務磋商協調工作機制（WMCC）下以視訊方式舉行。印度外交部今天傍晚發布新聞稿說，雙方分別由部長助理級與司長級官員代表出席。

印度外交部說，雙方代表團就拉達克（Ladakh）地區局勢進行「坦率且深入的」討論，同時檢視雙方於10月10日舉行的第13輪軍長級會議後的情勢發展。

新聞稿指出，針對中印實際控制線（LAC）拉達克一帶的邊界爭議，雙方同意有必要在依循雙邊協定與規範的前提下，儘早找到解決「殘餘問題」的辦法，以確保前線情勢的穩定，避免擦槍走火。

印度外交部並稱，雙方同意必須儘早舉行第14輪的軍長級會議，以達到在所有衝突熱點「完全脫離接觸」的目標。上一輪的WMCC會議是於6月25日舉行。

除了由外交系統主導的WMCC會議之外，印度與中國之間另有軍事指揮官主導的邊界談判，自從雙方邊境部隊去年6月在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突以來，已進行到第13輪。

印度與中國的爭議邊境將近3500公里長，去年6月中旬爆發的衝突，導致印方20名士兵喪生，中方傷亡人數不明。

在前幾輪軍事會議中，中印雙方確認5大衝突地點，並同意在班公湖（Pangong Tso）南北岸和戈格拉（Gogra）兩處解除對峙。但有關其他衝突點的談判，卻在10月10日舉行的第13輪軍事會議中陷入僵局，雙方隨後各自又在邊界增兵，部署武器。

根據印度媒體報導，印方希望雙方部隊各自退回去年6月衝突前的駐紮地點，但遭中方拒絕。

美國國防部於本月初遞交美國國會的一份報告稱，中國去年起就在中印爭議邊境興建100座村莊。印度觀察人士推斷，這些村莊當中有一部分可能是軍營，以加強對這片地區的控制。（編輯：周永捷）1101118

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