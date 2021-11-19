中共國家安全戰略　政治安全放在首位

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會議強調，必須堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治、經濟、社會、科技、新型領域安全等重點領域、重點地區、重點方向國家安全工作。要堅定維護「國家政權安全、制度安全、意識形態安全」，嚴密防範和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動。
會議也重申要增強產業韌性和抗衝擊能力，築牢防範系統性金融風險安全底線，確保糧食安全、能源礦產安全、重要基礎設施安全，加強海外利益安全保護。要強化科技自立自強作為國家安全和發展的戰略支撐作用。
會議還提到，要持續做好COVID-19疫情防控，加快提升「生物安全、網路安全、數據安全、人工智慧安全」等領域的治理能力。要積極營造良好外部環境，「堅持獨立自主，在國家核心利益、民族尊嚴問題上決不退讓。」
此外，會議還審議「軍隊功勳榮譽表彰條例」和「國家科技諮詢委員會2021年諮詢報告」，稱前者對增強軍事職業吸引力和軍人使命感榮譽感有重要意義。
中國國家科技諮詢委員會已成立2年。會議指出，要深入研究國家科技戰略、研究符合國情的科技創新路徑和優化完善科技力量佈局，深入研究為疫情防控和綠色低碳發展等重大緊迫問題提供科技支撐。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101118