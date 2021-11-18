COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中職／狂賀！統一獅隊史第15座季冠軍出爐　首波折扣來了

▲統一獅勇奪下半季冠軍，推出紀念商品。（圖／獅隊提供）
▲統一獅勇奪下半季冠軍，推出紀念商品。（圖／獅隊提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-11-18 22:46:18

今日統一7-ELEVEn獅於新莊棒球場對戰富邦悍將，洋投霸能七局優質先發，壓制對手，助獅隊拿下關鍵勝利，獅隊於新莊棒球場外野拋下橘色彩帶，勇奪隊史第15座季冠軍殊榮，並晉級2021年中華職棒大聯盟總冠軍系列戰，將於下週六起，與中信兄弟力拼2021年總冠軍最高榮耀。

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021年統一獅勇奪下半季季冠軍，也特別推出2021 HALF SEASON CHAMPIONS紀念商品，其中包括TEE恤、帽子、紀念球，即日起至11.23(二)，限時五天，開放球迷搶先預購，為了回饋球迷整組收藏，也特別推出「冠軍套組價」，售價｜NT$ 2,021元(原價2,460元)。本次季冠軍榮耀LOGO設計，以猛獅跳躍榮耀項圈，邁向隊史第15座季冠軍輝煌里程碑，商品以球隊黑、橘、白主色設計，交織金色線條，點綴光芒榮耀與猛獅氣勢，1號隊友們一起穿上享受屬於我們的榮耀。

【Unilions｜2021 HALF SEASON CHAMPIONS紀念商品】

預購網址：https://unilions.shop/YkQJu

慶祝統一獅勇奪下半季季冠軍榮耀，統一超商及相關慶祝特惠活動詳細資訊將於11.19公佈。此外，萊恩酷商城也推出11.19限時特賣活動，僅此一天，全館85折快閃活動，要力挺獅子軍總冠軍戰創造大橘，看看自己缺什麼，就快點搶購買起來，一起進場挺獅子軍再拼總冠軍。

📌活動時間：11/19日，僅限1日

商城營業時間：00:00am-23:59pm

門市營業時間：15:00pm-21:00pm

📌活動內容：

1.全館商品85折快閃活動（預購季冠軍商品不參與全館85折）

📌活動說明：

1.LIONCREW商城與萊恩酷門市皆可參加。

2.2020年VIP會員、2021年獅卡會員享疊加優惠。

3.預購商品與現貨商品分開訂單出貨

4.季冠軍商品不參與全館優惠活動

5.退貨時需『整筆訂單』一起退貨，恕不提供單品退貨。特惠活動結束後商品恢復原價販售，不再享有折扣。

6.購買商品須辦理退貨時，扣回該商品贈送或折抵之紅利點數。

7.活動辦法統一獅球團保留解釋活動內容之權利。

8.請詳閱以上相關資訊。

▲統一獅勇奪下半季冠軍，推出紀念商品。（圖／獅隊提供）
▲統一獅勇奪下半季冠軍，推出紀念商品。（圖／獅隊提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀