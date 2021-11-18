中職／狂賀！統一獅隊史第15座季冠軍出爐　首波折扣來了

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【Unilions｜2021 HALF SEASON CHAMPIONS紀念商品】
預購網址：https://unilions.shop/YkQJu
慶祝統一獅勇奪下半季季冠軍榮耀，統一超商及相關慶祝特惠活動詳細資訊將於11.19公佈。此外，萊恩酷商城也推出11.19限時特賣活動，僅此一天，全館85折快閃活動，要力挺獅子軍總冠軍戰創造大橘，看看自己缺什麼，就快點搶購買起來，一起進場挺獅子軍再拼總冠軍。
📌活動時間：11/19日，僅限1日
商城營業時間：00:00am-23:59pm
門市營業時間：15:00pm-21:00pm
📌活動內容：
1.全館商品85折快閃活動（預購季冠軍商品不參與全館85折）
📌活動說明：
1.LIONCREW商城與萊恩酷門市皆可參加。
2.2020年VIP會員、2021年獅卡會員享疊加優惠。
3.預購商品與現貨商品分開訂單出貨
4.季冠軍商品不參與全館優惠活動
5.退貨時需『整筆訂單』一起退貨，恕不提供單品退貨。特惠活動結束後商品恢復原價販售，不再享有折扣。
6.購買商品須辦理退貨時，扣回該商品贈送或折抵之紅利點數。
7.活動辦法統一獅球團保留解釋活動內容之權利。
8.請詳閱以上相關資訊。