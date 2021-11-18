外送平台解密高雄！年度外送美食排行雄愛呷這一味

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從訂單觀察亦可發現高雄人對於「在地店家」的品牌忠誠度相當高，許多從高雄市發源的知名店家「麻古茶坊」、「烏弄 UNOCHA」、「虎爺雞飯」等外送訂單量表現亮眼；此外還有從南台灣發跡的「晨間廚房」，在早午餐類別中列居高雄冠軍；以及從高雄發跡，網美聚餐打卡必訪的時尚餐廳「永心鳳茶」，和傳承逾一甲子的「郭家肉粽」等高雄在地名店，於平台上訂單表現亦不俗。
foodpanda進一步透過平台數據觀察高雄人外送訂餐的獨特愛好，除了肉燥飯外，發現高雄人對「米血」情有獨鍾，人氣排行居全台之冠。另外，「鍋燒意麵」在高雄擁獲許多愛好者，成為意外上榜的台灣味在地小吃，鍋燒意麵清甜的高湯、料多味美再加上沙茶的獨有吃法，是在地人最喜愛的好味道。此外，飲品類「四季春青茶」打敗「珍珠奶茶」，成為高雄人愛訂的飲料第一名。
除美食外送外，foodpanda 於 2019 年積極拓展生鮮雜貨市場，推出 24小時服務的熊貓超市，提供消費者最多元且即時的外送服務。觀察高雄訂單數據，發現高雄人不僅常點美食外送，更是熊貓超市常客，在生鮮雜貨類店家訂單第一名即是「熊貓超市」。綜觀熊貓超市訂單，消費者最常購買的品項為雞蛋、鮮奶等新鮮度高且需低溫冷藏的日常食品，而「瓶裝水」則是高雄人最愛訂購的品項第三名，成為名副其實的全台最「水」城市。