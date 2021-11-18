COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

外送平台解密高雄！年度外送美食排行雄愛呷這一味

▲外送平台統計數據顯示，高雄人喜愛肉燥飯、米血、鍋燒意麵、四季春青茶等美食。（圖／foodpanda提供）
▲外送平台統計數據顯示，高雄人喜愛肉燥飯、米血、鍋燒意麵、四季春青茶等美食。（圖／foodpanda提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-11-18 22:54:21

即時外送平台foodpanda 自2014 年進軍高雄以來，積極網羅各式美食，滿足消費者廣大的外送需求，今（18）日業者公佈一個有趣的統計數據，顯示高雄人最挺「在地欸」，在地發跡品牌訂單量顯著；另外，全台人氣王甜不辣在高雄竟然被「米血」打敗，從早到晚的訂單中都有出現米血，可見高雄人對米血的情有獨鍾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對高雄訂單表現，foodpanda公共事務協理郭昕宜分享：「觀察今年度高雄地區訂單量，較去年同期成長近8成，可見外送服務已深入消費者生活，使用手機即可輕鬆一鍵下單。且高雄年度訂單量為全台第 5 名，僅次於雙北、台中、桃園，可謂是南霸天食主！」

▲外送平台業者公佈一個有趣的調查數據，顯示高雄人最挺「在地欸」。（圖／foodpanda提供）
▲外送平台業者公佈一個有趣的統計數據，顯示高雄人最挺「在地欸」。（圖／foodpanda提供）
從訂單觀察亦可發現高雄人對於「在地店家」的品牌忠誠度相當高，許多從高雄市發源的知名店家「麻古茶坊」、「烏弄 UNOCHA」、「虎爺雞飯」等外送訂單量表現亮眼；此外還有從南台灣發跡的「晨間廚房」，在早午餐類別中列居高雄冠軍；以及從高雄發跡，網美聚餐打卡必訪的時尚餐廳「永心鳳茶」，和傳承逾一甲子的「郭家肉粽」等高雄在地名店，於平台上訂單表現亦不俗。

foodpanda進一步透過平台數據觀察高雄人外送訂餐的獨特愛好，除了肉燥飯外，發現高雄人對「米血」情有獨鍾，人氣排行居全台之冠。另外，「鍋燒意麵」在高雄擁獲許多愛好者，成為意外上榜的台灣味在地小吃，鍋燒意麵清甜的高湯、料多味美再加上沙茶的獨有吃法，是在地人最喜愛的好味道。此外，飲品類「四季春青茶」打敗「珍珠奶茶」，成為高雄人愛訂的飲料第一名。

除美食外送外，foodpanda 於 2019 年積極拓展生鮮雜貨市場，推出 24小時服務的熊貓超市，提供消費者最多元且即時的外送服務。觀察高雄訂單數據，發現高雄人不僅常點美食外送，更是熊貓超市常客，在生鮮雜貨類店家訂單第一名即是「熊貓超市」。綜觀熊貓超市訂單，消費者最常購買的品項為雞蛋、鮮奶等新鮮度高且需低溫冷藏的日常食品，而「瓶裝水」則是高雄人最愛訂購的品項第三名，成為名副其實的全台最「水」城市。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
94.37%5.63%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意公民投票案公告成立後一個月起至六個月內，若該期間內有全國性選舉時，公民投票應與該選舉同日舉行？

不同意
同意
92.66%7.34%
2021-11-18-2021-12-11

你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

不同意
同意
92.39%7.61%
2021-11-18-2021-12-11

您是否同意核四啟封商轉發電？

不同意
同意
92.57%7.43%
2021-11-18-2021-12-11
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀