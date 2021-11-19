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中日外長通話　王毅：確保台灣議題不越線

▲王毅在與日本外務大臣林芳正的通話中，表示在歷史、台灣等事關中日關係政治根基的重大問題上，確保不動搖、不倒退、不越線。（左圖共同社，右圖中新社）
▲王毅在與日本外務大臣林芳正的通話中，表示在歷史、台灣等事關中日關係政治根基的重大問題上，確保不動搖、不倒退、不越線。（左圖共同社，右圖中新社）

中央社

2021-11-19 06:20:24

（中央社台北18日電）中國外交部長王毅今天和日本外務大臣林芳正通話。王毅稱，在歷史、台灣等事關中日關係政治根基的重大問題上，「確保不動搖、不倒退、不越線」。林芳正則指出台海和平與穩定的重要。

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這是林芳正上任以來，中日兩國外長首度電話會談。

根據中國外交部官網發布，王毅重申盼日方恪守中日四個政治文件確立的各項原則，客觀理性看待中國發展，把兩國「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識反映到政策上。「在歷史、台灣等事關兩國關係政治根基和雙方基本信義的重大問題上，確保不動搖、不倒退、不越線」。

他說，明年1月區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）正式生效，中日將首次達成雙邊關稅減讓安排，雙方應共同努力，引領推進亞洲區域合作和一體化進程。

王毅還表示，中日雙方要以2022年北京冬奧會和今明兩年「中日文化體育交流促進年」為契機，營造積極的民意和社會氛圍。

在中美日三國關係方面，王毅說，日美是盟友，中日是搬不走的鄰居。「中美正在就事關兩國未來的戰略性問題進行溝通。希望日方也能把握大勢，著眼本國和地區共同利益，處理好對華和對美關係。」

據發布，王毅還闡述中方在釣魚島（釣魚台列嶼）、涉港、涉疆、南海等問題上的原則立場。

中國外交部發布稱，林芳正表示，日方願以明年兩國邦交正常化50週年為契機，加強對話交流，深化互利合作，增進國民交往，妥善管控分歧，為應對全球性挑戰承擔責任，落實「互不構成威脅」等共識，推動構建穩定、建設性的日中關係。

根據共同社報導，林芳正在通話中指出了「台灣海峽和平與穩定的重要性」。他也就中國公務船持續駛入日本尖閣諸島（中國稱釣魚島）等東海局勢以及南海問題表示了關切。

林芳正還強調，為解決懸而未決的問題，欲反覆展開對話與磋商。

據報導，王毅與林芳正未談及中國國家主席習近平訪日的話題。

此外，雙方商定了推進經濟領域對話和工作層面的合作。關於中國在福島核事故後對日本食品採取的進口限制，林芳正再度要求儘快取消。

據報導，兩國外長還就氣候變化、北韓問題等國際局勢交換了意見。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1101118

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