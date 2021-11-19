來台奮鬥卻淪落成「奴」？ TIWA 國際勞工協會陳容柔專訪
《四方報》報導，近期台灣重新開放印尼移工入境，讓缺乏勞力資源的雇主家庭感到相當開心，但是台灣的移工聘雇制度仍然存在很多問題，有待政府和民間攜手解決。四方報團隊本次專訪國際勞工協會（Taiwan International Workers Association，簡稱TIWA）資深研究員陳容柔，一起聊聊移工在台灣的處境。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-19 08:05:00｜2021-11-19 08:57:16
陳容柔服務移工超過12年，曾協助過無數個案，目睹很多非人道的事件，讓她相當同情。她曾遇過令她印象深刻的個案，1名逃跑的越南籍女性移工，失聯後被找去給八大行業的小姐們煮飯，後來她因遭到逮捕等候遣返，在收容所待了很長一段時間，最後精神異常。陳容柔深入了解這名移工精神失常的原因，原來過去5年失聯的日子裡，她從未直接收到薪資，僅由雇主給她看存褶數字，遭到逮捕後雇主雙手一攤，對於聘用她非法工作一概否認，導致她的薪資全部落空，才會精神崩潰。陳容柔表示，「明明合法移工比較有保障和安全，為什麼失聯移工要踏上逃跑之路？是不是台灣制度面出了什麼問題？」
她也和我們分享家庭看護「弱弱相殘」的故事。據陳容柔表示，很多雇主都是中低收入戶，拿不出足夠的錢，卻又希望外籍家務工能夠一口氣包辦所有事。陳容柔回憶道，最近參加一個調解會，是半身癱瘓的阿嬤和無法自理的阿公家庭，家中卻有6個小孩，最小的小孩還在上幼稚園；這名印尼籍家事工月領最低薪資17000元，但要照顧阿公跟阿嬤，處理所有家務，還要送小孩去上學，全年無休更讓她喘不過氣，最終只好開調解會，希望雇主能加薪或多僱用人讓她能夠輪班休息。「調解會上這名家事工甚至淚流滿面，用英文不停說她很愛阿公跟阿嬤，但真的受不了。雇主家庭們也是哭著留她，希望她留下，雙邊都在流淚，讓人感覺很糾結。」陳容柔說這名移工其實很用心照顧雇主，甚至調解會開完她都還在擔心她走了以後，阿公該怎麼辦？但是非人道的困境，讓她真的待不下去，只能含淚告別。
在專訪中，陳容柔也提出對於家事工基本薪資議題、苗栗禁足令事件和重啟移工入境政策的看法，精彩內容都在影片中，希望能夠喚起大眾對移工議題的重視和同理心。