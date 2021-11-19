▲ 保時捷攜手荒野保護協會守護台灣海洋生態 首屆家庭日以行動支持環境永續發展

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台灣保時捷總裁 Mathias Busse 表示：「台灣保時捷透過關注海洋生態議題來支持台灣環境保育；而淨灘活動不僅拓展了我們的視野，也帶來許多啟發，讓我們瞭解到，生態環境在人類不經意的破壞下竟如此脆弱。謝謝荒野保護協會，讓我們有這個難得的機會，從不同角度認識和了解台灣之美。」
作為荒野保護協會海洋生態倡議行動的主力協辦單位，台灣保時捷支持協會推動台灣海洋廢棄物調查以及海洋生態知識教育活動。在現階段支持海洋生態倡議行動十分重要，依據權威學術機構一項三年研究發現，西太平洋逐漸成為海廢熱點，這也使得海廢對台灣海岸線和海洋生物的威脅與日俱增，Mathias Busse 表示：「淨灘只是我們永續發展旅程的第一步，台灣保時捷將透過 Dream Together 夢工程計畫持續集結我們的資源和力量，一同維護美麗的台灣。」
荒野保護協會理事長劉月梅女士表示：「荒野致力透過教育推廣和棲地保護的方式來守護台灣生態；經由鼓勵更多人參與行動，為我們和下一代創造美麗的生活環境。很開心台灣保時捷和荒野保護協會有相同的願景，並鼓勵其同仁和經銷商合作夥伴加入，一起實踐永續生活。」
台灣保時捷自 2019 年啟動「Dream Together 夢工程」計畫，在教育和永續發展領域提供實質支持，並透過這個獨特的方式實踐保時捷「以夢想為驅動」的精神。台灣保時捷「Dream Together 夢工程」計畫長期與博幼社會福利基金會合作，關懷弱勢教育，並與荒野保護協會合作，推動台灣環境保育。