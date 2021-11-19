外籍家務工低薪悲歌！勞團TIWA提出三大訴求

《四方報》報導，長照產業長期缺乏勞力，台灣高齡化和少子化現象雙雙加劇，外籍家務工議題成為每個人遲早需要面對的問題。目前在台灣的外籍看護工基本薪資僅17000元，多年凍漲的情況，又面對高工時壓力，讓台灣簡直淪為「奴工國」。 TIWA國際勞工協會資深研究員陳容柔在接受四方報記者訪問時，就提到台灣外籍看護工的處境和訴求。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-19 08:10:00｜2021-11-19 09:00:35
TIWA國際勞工協會資深研究員陳容柔指出，台灣移工聯盟曾經在10月舉行外籍家務工基本工資抗議記者會，並且提出三大要求，包括台灣政府都應該立即提升家務移工薪資水準至基本工資、應該針對弱勢家庭給予補助和同意長期照顧權益監督聯盟（長權盟）的《長期照顧服務法》修法提案，將家務移工納入長照人員，並在5年內漸進式廢除個別聘僱制度，全面改採「機構聘僱」。
「在2015年之後，家務移工的薪資已經6年未漲，24年來更只調過一次，與基本工資間的差額愈來愈大。」陳容柔認為外籍家務移工薪資不調漲，也不完善制度，等到外籍家務工不得已失聯，或是看到其他工資更高的工作而失聯，又都把罪怪在移工頭上，成為一種惡性循環。由於政府制度不夠好，許多雇主的權益也受到侵犯，「其實很多需要外籍家務工的雇主都是弱勢家庭，他們也沒錢支付更高的薪水，但政府也沒有補助，形成『弱弱相殘』的局面。」
近期她才參加調解會，發現有一個家庭除了阿公和阿嬤生活不能自理，還有6個小孩要撫養，所有的家務事和照料事務都壓在1個印尼籍家務工身上，非常辛苦且幾乎沒有休息時間。在調解會上，雇主家庭認為沒辦法調薪只能哀求家務工不要走，家務工雖然也很難過要離開雇主，但真的撐不下去了。「希望政府能尊重家務勞動的價值和正視家務移工血汗的勞動處境。」陳容柔說。
台灣早已邁入高齡化社會，今年起台北市甚至變成「超高齡社會」，平均每5人就有1位老年人，但社區式的機構照顧模式卻尚未普及，目前全市日照候補人數529人，未來候補人數只會越來越高，長照和移工處境都是刻不容緩的議題。