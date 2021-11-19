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兩年一度移工大遊行來了！TIWA盼打破無所不在的歧視

▲兩年一度的移工大遊行即將在2022年1月9日舉辦，台灣移工聯盟的各個組織都對這場遊行十分關注。（圖／移工大聯盟）
▲兩年一度的移工大遊行即將在2022年1月9日舉辦，台灣移工聯盟的各個組織都對這場遊行十分關注。（圖／移工大聯盟）

記者賴正琳/綜合報導

2021-11-19 08:15:00｜2021-11-19 08:59:53

《四方報》報導，兩年一度的移工大遊行即將在2022年1月9日舉辦，台灣移工聯盟的各個組織都對這場遊行十分關注。四方報記者在訪問 TIWA國際勞工協會資深研究員陳容柔時，她提到了參加移工大遊行的意義，發人省思。

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疫情之下，移工的處境似乎更加倒退，包括仲介將業務外包給醫管公司，讓甫入境的移工處在惡劣的環境中；在疫情升高時，大多數工廠宿舍擁擠不堪，設備不足且根本無法落實防疫。這些都是硬體和制度的問題，最終卻導致移工朋友們遭受如囚犯般的待遇和譴責。「關於苗栗禁足令事件，地方政府處理移工的態度，彷彿是把他們當成狗對待，今天不乖就把他關起來。問題是怎麼會這樣對待人呢？當時感染的廠工不只移工，也有很多本土勞工，但地方政府卻只針對移工，這就是赤裸裸的歧視啊！」陳容柔說。

除了地方政府的政策嚴重影響台灣的國際形象，中央政府勞動部更先停止了移工轉換一個多月，再趁隙全面限縮移工跨行業轉換的空間。這些措施都讓 TIWA國際勞工協會相當憂心，而這些都是協會認為應當參與大遊行的意義，也希望大眾能夠共襄盛舉。

在專訪影片中，陳容柔講到失聯移工被搞到精神失常的故事，也分享了外籍家務移工的低薪悲歌，如果台灣能消彌歧視，真正做到友善對待移工，其實最終受惠的是雙方，雇主能受到足夠且良好的照顧，移工也能獲得合理的待遇，雙方同樂並促進良性循環，才是雙贏。

移工大遊行資訊 Migrant Workers Rally Infomation

英文版

https://ppt.cc/fi3Gvx

中文版

https://ppt.cc/fqQaPx

印尼語

https://ppt.cc/fQ2WEx

越語版

https://ppt.cc/fpUFax

菲律賓語版

https://ppt.cc/f9rORx



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