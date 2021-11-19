NOW早報／疫苗提前混打！今限時6hr可登記　明天馬上開打

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指揮中心指出，截至下午13時止，目前總計有22.8萬人勾選混打，同時選莫德納、BNT疫苗者最多，共有13.9萬人，其次是單選混打莫德納4.9萬、單選混打BNT疫苗3.9萬人。
指揮中心提醒，若已接種第一劑AZ疫苗，或第一劑非接種AZ疫苗以及已完成兩劑COVID-19疫苗接種，本次意願登記則暫不開放進行疫苗混打調查。指揮中心也強調，第一劑接種AZ COVID-19疫苗、第二劑接種mRNA疫苗者，其不良反應發生機率及嚴重度較兩劑接種同一廠牌者高，請於醫師評估後再接種，另籲請接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請儘速依循相關作業進行追蹤關懷，以利及時掌握。
今日天氣／東北部集中降雨！早晚溫差仍較大要注意
中央氣象局今（19）日表示，今天受東北季風影響，北台灣依舊較涼，溫度與昨天類似，降雨大多集中大台北以及東部地區，其中東北部地區有局部較大雨勢出現的機率，其餘北部、東半部雖有局部短暫雨，但主要是多雲天氣，中南部受季風影響較小，為晴時多雲；溫度方面，東北部高溫約23、24度，北部、東半部則略高，約26至28度，中南台灣受季風影響小，高溫可達30度，早晚溫差仍大，需注意。
AV版《魷魚》賺很多？29歲米砂爽牽「200萬特斯拉」
YouTuber米砂因自爆為了孫安佐墮胎走紅，近年除了近軍AV界擔任監製之外，也搭上《魷魚遊戲》風潮，投入百萬成本製作《鮑魚遊戲》，掀起熱烈迴響，而事業有成的她，近日也趕在30歲以前購入人生第一台車，還是要價近200萬元的特斯拉，讓粉絲們又驚又喜。
米砂開心同框一台紅色特斯拉，並稱它是「頂級美女」，興奮說道：「我終於可以真開車了，買了最騷的紅色和白色內裝，交車前很害怕大家傳聞中的特斯拉公差、掉漆之類的，但幸好今天去驗收都沒問題，看來神是眷顧『老濕姬』的，平常有在開福利車做善事積德。」
另外，米砂也透過限時動態，透露自己化身汽車維修員，親自DIY、加裝許多特斯拉的配件，晚上也到河堤練習迴轉，怎料轉到一半直接卡在路中間，讓她十分尷尬，還碰上警車經過，慌得差點要棄車投降。不過米砂牽完新車後，仍要面對現實，自嘲：「接下來就是房貸、車貸的『負二貸』了。」
中職／謝謝兄弟！味全大勝助猛獅下半季封王
中信兄弟昨天再度於高雄澄清湖球場出戰味全龍，結果兄弟最終以2:11落敗，也讓獅隊拿下下半季冠軍，隊史第15次季冠軍，第7次在下半季封王。
兄弟這場有輸不得的壓力，推出左投象魔力先發，結果他4局狂失7分，兄弟只有靠岳政華開轟追回2分。龍隊打線大爆發，吳東融2局下敲出2分打點二壘安打，3局下曾陶鎔又敲出滾地球追加分數，5局下林驛騰也追加2分打點安打，單局味全龍攻下4分奠定勝基，8局下味全龍又把比數擴大到11:2，也讓中信兄弟無緣贏球。
兄弟跟獅隊還有全年冠軍的「番外篇」要進行，就看剩餘賽事，兩隊能否贏球力拚台灣大賽主場優勢。這也是中職史上第10次非自力封王、統一隊史第3次。
母求「別搬去中國」！法國妹改衝台灣 5年後媽媽超後悔
除了不少台灣人想跳脫舒適圈到國外居住、打工度假等等，也經常有許多外國人選擇來台定居，發現台灣的美好，更有不少人成為Youtuber，嘗試與自身國家不同的台灣文化，深受觀眾喜愛。近日，就有一名來自法國的正妹芭芭拉（Barbara）講述自己搬來台灣的過程，引發話題。
Youtube頻道《不要鬧工作室》日前訪問來自法國的正妹芭芭拉（Barbara），他目前已經住在台灣五年時間，談起當初來台灣的契機，她透露「自己的爸爸是越南人，媽媽則是賽爾維亞，而雙親都是在法國出生長大，從小就跟著爸媽一起到世界旅遊，因此對亞洲產生極大興趣」。
「原本只是想要學中文，本來要搬到中國南部去」，不過媽媽卻阻止表示「芭芭拉，妳知道我們從小長大就相信自由、平等、博愛的價值，我覺得妳可以多花點時間搜尋一下台灣』但媽媽當時雖然這樣說，卻也沒有多做解釋為何不要搬到中國去」。
芭芭拉提到，聽取媽媽建議後，我上YouTube搜尋台灣相關影片，結果找到一堆食物影片，當時我就知道「我有一天一定要親眼見識到台灣夜市」，隨後來台的第一個夜晚，她也造訪了台北饒河夜市，大讚「那是一個很棒的夜晚」，非常享受台灣的夜生活。
芭芭拉說「神奇的是，我很快就適應台灣的生活」，媽媽有一次打電話來告訴我「妳現在知道為什麼我要妳多搜尋台灣一下了吧，我知道妳會很習慣那邊的自由和民主」，不過也因為媽媽這個建議，讓芭芭拉在台灣一待就是五年，原本媽媽以為女兒只會來台灣三個月，但殊不知芭芭拉根本愛上台灣，沒打算回老家，讓媽媽哭笑不得「我真的後悔這個建議了」。
為何台灣露營突然超夯？網抖「1關鍵」認了：真的會想去
近幾年台灣吹起一股露營的風潮，在許多人的社交平台上都能看到山上搭營、升野火的照片，不過這現象也讓一名網友好奇問「露營具體來說好玩在哪？」貼文曝光後立即引起熱議，不少露營愛好者出面點出關鍵：「親近大自然啊，不喜歡野外的當然不懂」、「認真回，因為蟲鳴鳥叫接近大自然，無價」。
該名網友昨（17）日在PTT貼文，他以「露營具體來說好玩在哪」為題，表示露營不但要全副武裝到又高又冷、空氣又稀薄的地方，還得帶一整套廚具、食材、調味料來解決吃的，且用完餐更是難以清潔，最後還要克難地睡覺，讓他好奇問：「具體而言，除了跟風很潮，露營到底有趣在哪？」
貼文一出，許多網友也不能理解，「打卡炫耀」、「通常只有小孩好玩，大人都累得半死」、「晚上根本難睡，覺得不好玩」、「PO網炫耀啊！台灣跟風仔特別多」、「鄉下人無感」、「只有小時候會想露營，長大完全不會，我還是比較喜歡睡自家的獨立筒」、「沒信號的地方，無聊死了」。
不過，不少喜歡露營的網友指出，最關鍵的1點是能夠親近大自然，讓身心靈放鬆，「親近大自然啊，不喜歡野外的當然不懂」、「認真回，因為蟲鳴鳥叫接近大自然，無價」、「體驗吧，有心有錢有閒，親近大自然」、「去高海拔一點超舒服，別跟我搶」、「半夜可以看到很多白天看不到的動物，一定要注意自己安全不要跑太遠就好」、「剛開始會不習慣，可是久了會發覺這些麻煩事真的是露營的樂趣，尤其晚餐自己料理真的好玩」、「脫離慣常的生活有從世俗中解放出來的感覺」。（編輯：張嘉哲）