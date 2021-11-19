拜託別再來了！歐洲疫情惡化　耶誕節恐因封城泡湯

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《德國之聲》引述德國防疫最高主管機關羅伯特科赫研究所(Robert Koch Institute，RKI)以數據警告國民，過去7天德國的平均發病率為每10萬人中有336.9例，1週前為每10萬人有249.1例、1個月之前則還只有每10萬人74.4例，顯示疫情正快速升溫，坦言若不阻止這波感染，「今年耶誕節將會很難過」。
羅伯特科赫研究所所長維勒(Lothar Wieler)並聲稱，目前德國所有邦的床位幾乎都供不應求，他在與撒克森州(Sachsen)州長克雷奇默(Michael Kretschmer)的線上會議時也提到，實際單日新增病例數，可能比官方統計要高出2至3倍。
在政府和防疫單位提出嚴正警示後，德國國會18日已通過新法案，要求勞工必須必須出示疫苗接種證明、篩檢陰性證明等，才能進入公共工作場所。
法國、奧地利、荷蘭等國疫情也告急。法國遭遇第5波疫情襲擊，17日單日確診突破2萬例，將要求民眾進入咖啡廳、酒吧和餐廳等公眾場所，需出示疫苗護照。
奧地利則以薩爾斯堡(Salzburg)、上奧地利(Upper Austria)2邦疫情最嚴重，有意對全邦居民實施封城，聯邦政府也不排除接下來加碼推出更多封鎖規定，已對未接種疫苗者實施局部封鎖令，鄰國荷蘭則已於13日實施全國部分封城。
除了前述國家，歐洲其他地區，如比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞、烏克蘭等，也都在與新一波疫情艱苦奮戰。病毒狡猾多變，抗疫之戰頻生枝節，也讓這個耶誕節顯得相當黯淡。
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