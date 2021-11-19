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拜託別再來了！歐洲疫情惡化　耶誕節恐因封城泡湯

▲近期歐洲疫情升溫，耶誕假期恐怕會再因封城而泡湯。圖為德國巴伐利亞邦一處耶誕老人雕像，當地的耶誕市集已被取消。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期歐洲疫情升溫，耶誕假期恐怕會再因封城而泡湯。圖為德國巴伐利亞邦一處耶誕老人雕像，當地的耶誕市集已被取消。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-19 07:39:48｜2021-11-19 07:43:23

新冠肺炎疫情肆虐全球，除了變種病毒不斷出現，各國防疫政策動輒影響疫情走向，一個不慎，很可能讓先前的努力前功盡棄。近期歐洲多國疫情升溫，世界衛生組織(World Health Organization, WHO）甚至警告，歐洲是全球上週染疫病歿數唯一增加的地區，再這樣下去，要來的耶誕假期恐怕會泡湯。

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綜合外媒報導，德國總理梅克爾(Angela Merkel)17日表示，德國正處於第4波疫情，18日又通報確診數突破6.5萬例，創下單日新病例數新高，導致醫療體系緊繃，不排除很快就會實施新的管制措施，並一路持續到12月。

《德國之聲》引述德國防疫最高主管機關羅伯特科赫研究所(Robert Koch Institute，RKI)以數據警告國民，過去7天德國的平均發病率為每10萬人中有336.9例，1週前為每10萬人有249.1例、1個月之前則還只有每10萬人74.4例，顯示疫情正快速升溫，坦言若不阻止這波感染，「今年耶誕節將會很難過」。

羅伯特科赫研究所所長維勒(Lothar Wieler)並聲稱，目前德國所有邦的床位幾乎都供不應求，他在與撒克森州(Sachsen)州長克雷奇默(Michael Kretschmer)的線上會議時也提到，實際單日新增病例數，可能比官方統計要高出2至3倍。

在政府和防疫單位提出嚴正警示後，德國國會18日已通過新法案，要求勞工必須必須出示疫苗接種證明、篩檢陰性證明等，才能進入公共工作場所。

法國、奧地利、荷蘭等國疫情也告急。法國遭遇第5波疫情襲擊，17日單日確診突破2萬例，將要求民眾進入咖啡廳、酒吧和餐廳等公眾場所，需出示疫苗護照。

奧地利則以薩爾斯堡(Salzburg)、上奧地利(Upper Austria)2邦疫情最嚴重，有意對全邦居民實施封城，聯邦政府也不排除接下來加碼推出更多封鎖規定，已對未接種疫苗者實施局部封鎖令，鄰國荷蘭則已於13日實施全國部分封城。

除了前述國家，歐洲其他地區，如比利時、保加利亞、克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、希臘、匈牙利、波蘭、斯洛維尼亞、烏克蘭等，也都在與新一波疫情艱苦奮戰。病毒狡猾多變，抗疫之戰頻生枝節，也讓這個耶誕節顯得相當黯淡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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