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賀錦麗剛傳被邊緣化　福斯新聞再爆：拜登想換副總統

▲美國《福斯新聞》17日再爆拜登有意換掉副手賀錦麗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國《福斯新聞》17日再爆拜登有意換掉副手賀錦麗。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-19 08:26:00

美國通貨膨脹率持續上升，從房租到各式生活用品、糧食的價格也不斷上漲，讓拜登政府的民調一路下滑。日前美國《有線電視新聞網》(CNN)剛報導副總統賀錦麗(Kamala Harris)在白宮遭到「邊緣化」、而賀錦麗也坦言政治能力受到限制一事；雖然白宮15日回應，賀錦麗是拜登的重要夥伴，身負重任，但在那之後又有美媒爆出猛料，聲稱白宮有更換副總統的打算。

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《福斯新聞》(Fox News)17日報導，其談話性節目《五人小組》(The Five)16日討論了拜登與賀錦麗之間的僵局，以及賀錦麗在拜登任期內或在他2024尋求連任時，被撤換的可能性。節目主持人、前白宮發言人裴里諾(Dana Perino)表示，美國總統在任期中期確認新副總統人選的程序，雖然罕見，但並非史無前例。

裴里諾提到，事實上，美國曾有10多位前總統，都有中途更換副手，或者在全部、部分任期副總統空缺的紀錄。而在上週的內閣會議中，賀錦麗甚至也沒有現身，她與拜登團隊的齟齬就是自那時起開始逐漸浮上檯面。

《福斯新聞》駐國會特派員斐葛蘭(Chad Pergram)最近也在一篇報導中提及，「國會正在準備一些多年來從未做過的事情，就是確認新副總統人選的過程。」

斐葛蘭透露，自己幾週前曾收到一封來自消息人士的電子郵件，要求記者應該開始熟悉參眾2院有關副總統的確認程序，讓他感到非常震驚。

根據《今日美國》(USA TODAY)最新公布的民調數據，拜登支持率跌至新低，僅剩37.8%，而賀錦麗則剩27.8%，比拜登還慘。執政陷入瓶頸，華府內部又疑似上演茶壺風暴，不只美國人民，也引發國際社會關注。


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