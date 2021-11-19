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衛福部桃園醫院感染科主任鄭健禹表示，愛滋過去多著重於特定族群的衛教宣導，間接影響大眾對愛滋感染的印象，使得許多人在日常中忽略自身「性」健康，暴露於高感染風險情況下，其實仍有不少女性愛滋病感染者，認為自己性伴侶單一、單純，卻還是染病。調查發現，近8成女性個案於感染確診前從未做過HIV篩檢；同時，有超過12%的人因愛滋發病感到身體不適，就醫求診後才被告知確診感染。
「愛滋病毒不挑人」，病毒主要透過血液、體液傳染，因此只要有高風險行為都應注意，疾病管制署提供免費匿名愛滋篩檢，凡只要有性行為的民眾，建議至少進行一次篩檢；有無套性行為的民眾，建議每年至少進行一次篩檢；有感染風險的民眾，建議每3-6個月進行一次篩檢。
穩定服藥控制 愛滋患者一樣可以孕育生命
鄭健禹指出，女性因社會觀念與生理構造背負著生育後代的責任，感染愛滋後往往認為「因愛滋被剝奪了生育權利失去女性價值」或是「大概一輩子都無法成為人母」感到自卑、遺憾。根據調查4成女性感染者因此不願懷孕生育。同時，半數以上的人擔心把病毒傳染給另一半，在追求性福的路上深感焦慮與罪惡感。
隨著愛滋病篩檢及治療方式日新月異，以及近年國際大力倡導的「U=U」（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒=不具傳染力），國際大型研究證實，感染者只要穩定服藥至血中測不到病毒，即使有無套性行為也不具傳染力，感染者也可以懷孕生子，與你我一樣享受良好健康的生活品質及美滿的家庭生活。
鄭健禹以臨床經驗分享，一位穩定維持U=U的女性感染者於回診時分享：「鄭醫師我懷孕了！期待了很久真的來了，從不相信自己可以懷孕生子，到現在真的懷孕。」現在她有一個可愛的寶寶，透過穩定服藥控制、定期回診追蹤，仍可以陪伴孩子一同健康長大。
三位愛滋女患者以『滴水希望』藝術作品 盼撕去刻板印象
今年衛福部桃園醫院、哥倫比亞籍藝術家畢七月（J Triangular）、社團法人台灣關愛之家協會及社團法人台灣露德協會共同攜手，邀請三位女性感染者透過攝影培力課程，學習使用視覺影像、歌舞表演紀錄下屬於自己的生命故事。透過課程集結而成的錄像作品，命名為《滴水希望》，帶出女性感染者間的相互支持、培力及對生命仍保有希望與期待。
藝術家畢七月分享，三位女性用生活瑣事記錄下身為人的平凡、用水的意象作為生命泉源與洗淨的隱喻、用鏡子反射人心與映照過往經歷，面對愛滋猶如「生命不可承受之輕」，女性感染者需要更多支持與傾訴管道。共同創作影像將於12月1日國際「一天無藝術」（Day With(out)Art）活動中首度放映，期待喚起各界對愛滋照護、歧視困境的重視。
資料來源：健康醫療網 性生活單純仍染愛滋？ 醫：只要有性行為都該篩檢
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