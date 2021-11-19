雞排妹開箱6000萬豪宅　自嘲「處女座驗屋是建商惡夢」

28歲的雞排妹（鄭家純）靠投資變身小富婆，去年砸下6,000萬在基隆路買下3棟豪宅，她昨（18）日開箱驗屋，展現處女座要求細節的個性，拿水平尺衡量房內裝潢是否符合施工標準，洋洋灑灑列出十幾項改善要點，自嘲「處女座驗屋是建商的惡夢」，被粉絲誇超級專業，也有相關行業人士酸她吹毛求疵，被雞排妹回懟「一坪市價破百萬的建案，我不覺得看很仔細是太過份啦。」





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▲雞排妹靠著創業與投資，晉身演藝圈小富婆。（圖／翻攝雞排妹FB）









▲雞排妹驗屋3小時，列出需要改善事項。（圖／翻攝雞排妹FB）

雞排妹說，驗屋的重點是交給專業，所以邀請做餐飲店裝潢的友人一同前往，30坪房子花了3小時驗屋，處女座的她展現龜毛個性，連插電座蓋子都會翻起來檢查是否塗好油漆，她說肉眼看起來歪斜的地方，會出拿水平尺來量，發文是順便提醒準備驗屋的屋主們注意事項，有網友留言「驗屋公司巧立名目要收高價費用」，被她狠狠打臉，指專業人士是朋友，根本沒有收錢。





▲雞排妹發文提醒粉絲，驗屋應該注意的細節。（圖／翻攝雞排妹FB）

這篇驗屋貼文釣出許多網友留言，稱讚她做事仔細，「從政的話，會搞垮很多人」、「不管什麼星座，驗屋本來就應該這樣」，也有從業人員不爽，指她這個標準沒有一個建案能合格。雞排妹認為，以屋主的角度看，不會去碎唸建商找的工班做不好，該做好的部份，是建商要負責，清單是雙方溝通後覺得該優化的項目，好心提醒又引來酸民評論，她也爆氣回覆：「網路上打字發洩負能量很輕鬆，但為什麼對方得活該接受你的情緒？」



