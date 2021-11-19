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連千毅「群聚黑道角頭」　大方同框資深男演員

▲連千毅參加天道盟總顧問壽宴，竟見資深男演員。（圖／連千毅、蘭庭精品臉書）
▲連千毅參加天道盟總顧問壽宴，竟見資深男演員。（圖／連千毅、蘭庭精品臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-11-19 10:13:54

「直播天王」連千毅因在臉書上叫賣一砲而紅，由黑道出生的他人脈廣闊，給人「資金充裕」的印象，除了捧紅鄧佳華、幫助李炳輝外，也曾向澎恰恰邀約開直播，想替他解決債務危機。而連千毅17日出席天道盟總顧問王嘉村壽宴時，竟與一位資深男演員同框，掀起網友關注。

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連千毅昨天特地發文親自祝賀王嘉村：「大ㄟ，嘉村兄，70大壽生日快樂！祝身體健康，財源廣進！」只見他西裝筆挺、梳油頭，展現一貫霸氣風格，而仔細一看，同一張桌邊還能看到演員李㼈，引來網友討論：「李㼈比較搶眼」、「是李㼈耶」。事實上，李㼈也有黑道背景，曾經營酒店、賭場，後來在媽媽的苦勸之下才決定金盆洗手。

▲連千毅（後左一）同框男星李㼈（前右一）。（圖／連千毅、蘭庭精品臉書）
▲連千毅（後左一）同框男星李㼈（前右一）。（圖／連千毅、蘭庭精品臉書）
連千毅2018年因恐嚇男網友遭控恐嚇罪，17日二審宣判定讞，需拘役60天、得易科罰金6萬元，而曾自稱年收8億、可以開勞斯萊斯，卻在法官面前表示自己月收入僅5、6萬元，引發眾人質疑，隨後也發文解釋自己只是小康家庭：「娜美老婆對我很好，1個月都給我5萬塊零用錢，剪頭髮、加油、吃飯，還有2個兒子要養。」表示未來若存到錢，會買更好的車和房，更喊話這周會捐60萬給清寒家庭及低收入戶。

▲連千毅透露老婆每個月固定會給他錢。（圖／連千毅、蘭庭精品臉書）
▲連千毅透露老婆每個月固定會給他錢。（圖／連千毅、蘭庭精品臉書）
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