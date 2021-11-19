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患者林先生30歲出頭就診出有遺傳性高血壓，十幾年來都靠藥物控制病情，到後期一天甚至需服8顆高血壓藥物，才能將血壓維持在正常範圍。
林先生因為在餐飲業工作，需從一大早忙碌到半夜，常因此忘記服藥，即使出現頭脹、心悸等症狀也沒時間處理，直到有一天出現嘴歪、流口水和左半身無力現象緊急送醫，幸運救回一命後，才知道是長期輕忽高血壓進而併發腦出血。
穩定血壓、降低服藥量 患者靠RDN兼顧工作與健康
經過新竹馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師林柏霖建議，林先生選擇施作高血壓導管手術 (The Renal Denervation system, RDN)。RDN藉由在患者鼠蹊部打入導管，利用熱原理電燒腎臟動脈外圍神經，進而抑制能使心跳加快、血壓上升的交感神經，而達到降血壓的目的。
患者林先生分享，過去量測血壓值常高達180 mm/Hg，甚至200 mm/Hg以上，不只身體不適，心理壓力也很大。RDN手術治療後不只血壓值降到120 mm/Hg，一天也僅需服用兩顆高血壓藥物，對於工作與生活都有大大的改善，直呼對於RDN手術真是「相見恨晚」。
高血壓難控制? RDN一次性有效協助
林柏霖醫師指出，高血壓治療上常遇到的困難就是「服藥順從性」，以美國研究數據為例，高血壓藥物順成性僅五成，其中也有一些患者，即使服用足量藥物，也無法達到降血壓的功效，此情形即被稱為「頑固型高血壓」。
針對頑固型高血壓治療，林柏霖醫師表示會根據患者本身有無惡性腫瘤、腎動脈結構異常、內分泌失調等問題，來評估是否適合施作RDN手術。過去國際多種大型研究顯示，RDN手術平均可協助患者降低10-20 mm/Hg門診血壓值，24小時平均血壓值也能降低10 mm/Hg左右，效果非常明顯。
過去幾個月新冠肺炎疫情加溫搞得人心惶惶，林柏霖醫師也提醒患者，切勿因不想出門、不想出入醫院就擅自斷藥，慢性病若無良好控制，可能使體內持續產生發炎反應，提高患者疾病風險性。
遵循「722請量量」口訣 還有「SABDCE」!
林柏霖醫師呼籲，高血壓患者日常照護需儘量遵循「SABCDE」。
S-減少鹽分攝取(Salt)
A- 減少酒精攝取(Alcohol)
B- 注意體重控制(Body weight)
C- 戒菸(Cigarette)
D- 調整飲食，例如地中海飲食法(Diet)
E- 保持良好運動習慣(Exercise)
另外，台灣高血壓學會也提出「722請量量」口訣，藉由一周「7」天持續量測，每日早、晚量測「2」次，每次量測「2」遍(間隔一分鐘)，再取平均值，以利有效追蹤血壓情形。
資料來源：健康醫療網 壯年拚事業就高血壓？ 高血壓導管手術一次性有效治療
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