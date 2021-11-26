瘋自行車旅遊！把握三撇步六要點　讓單車達人帶你入門

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騎乘自行車的時候，安全保護相當重要，達人教戰「安全帽正確配戴方式」，其中最重要的就是戴上後「帽緣」要切齊眉毛，這樣才能達到保護頭部的目的，戴好之後第二個動作則是把後方旋扭轉緊，然後在離下巴脖子一到兩指的距離，繫好扣帶，確保頭往下低的時候不會勒到脖子。
另外，還有一個小技巧，是扣環在耳垂下面成一個Ｙ字型，這樣是剛好整個頭部是最舒服的位置，帽子也不會太低擋到視線，裡面還可以搭配頭巾，騎乘過程中可以吸汗，也比較舒服。
另外對於新手安全帽購入建議，專家表示，盡量選擇正常價位的（約1500元以上），千萬不要因為貪小便宜選擇保護力太差的。可以選擇有MIPS (Multi-direction Impact Protection System)多向衝擊保護系統的安全帽，透過國際安全認證，對騎士頭部更有保障。
撇步二：坐墊調整騎乘更省力 新手可從髖骨測量
另外一個很重要的，就是自行車的坐墊高度調整了，專家提醒，基本上是用腳跟踩踏，讓踏板在六點鐘的方向，且兩腳是打直的，正常調到標準坐墊的時候，騎乘者要「沒有辦法坐在坐墊同時兩腳著地」為原則，因為如果坐墊太低，腳就伸展不開，影響騎乘效率，反之，如果坐墊太高的話則是容易拉傷。
新手如果真的不太會調整坐墊，最簡單的方式其實可以使用髖骨來測量，離標準高度大約正負5％。如果初學者還不習慣坐墊那麼高，可以先調低來慢慢適應車子，騎順了之後，再把坐墊拉到你最佳甜蜜高度，騎起來就會很有效率，尤其是想要嘗試長距離騎乘的人，如果坐墊高度調得不好，會浪廢掉很多力氣。
撇步三：要用「芝麻球」來踩踏省力6％
達人還偷偷分享騎乘小技巧，很多民眾在騎的時候，很喜歡用腳跟或是腳掌中心用力踩踏，但最省力的正確姿勢，其實是用前腳掌的三分之一，俗稱芝麻球，腳掌最有肉的位置來踩踏板。
而且舒服的腳踏車有氧運動，專家建議大概是每分鐘70~90圈左右，搭配變速讓自己的轉速維持穩定，避免過輕或過重的檔位，才是最佳的騎乘方式。
另外，達人也分享騎乘的6大安全指引，一是「一路騎乘」，因為路窄並排很容易發生危險；二是「雙手煞車」，騎乘過程中單煞任何一邊都很危險，因為煞右手容易滑、煞左邊容易翻；三是「前後保持三台車的距離」，團體騎乘最危險就是前後追撞，盡量保持距離；四則是「視線放遠」，騎乘過程中千萬要遵守交通號誌，提前減速、不要搶快；五是「不要讓單車跳舞」，路上常有坑洞、高低落差，騎車過程中盡量避開，或是順順的騎過，不要在上面急煞；最後第六點則是「下雨天不要讓車遛來遛去」，留意地上的白線、雙黃線，可能會造成車胎濕滑。
最後，還有兩個小提醒，騎乘過程中一但「自行車發出異音」，就應該即刻停下來找出原因，同樣的「身體有異狀」就不該勉強，適度休息。