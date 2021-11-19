台股早盤漲逾140點直逼萬八 元宇宙、低軌衛星持續強勢
美股四大指數昨（18）日漲多跌少，而台北股市今（19）日開盤漲22.82點，加權股價指數以17864.19點開出，沒多久漲140多點，來到17986點，距離萬八只有一步之遙。權值股台積電早盤漲10元，來到623元。聯電也漲2.6%，來到64.8元。而元宇宙、低軌衛星概念股持續強勢。
記者許家禎/台北報導
2021-11-19 09:31:54
美股道瓊指數18日下跌60.1點，或0.17%，收35,870.95點；那斯達克指數上漲72.14點，或0.45%，收15,993.71點；標普500指數上漲15.87點，或0.34%，收4,704.54點；費城半導體指數上漲68.5 點，或1.79%，收3,900.0點。
台北股市今（19）日開盤漲22.82點，加權股價指數以17864.19點開出，受到美股激勵，早盤一度漲140多點，來到17986點強攻萬八，不過之後漲幅稍稍縮小。而權值股台積電早盤漲10元，來到623元。聯電也漲2.6%，來到64.8元。其他，世界先進、力積電早盤分別漲1.6%與2%，來到159與73.6元。
至於，元宇宙概念股像是揚明光漲5%、威鋒電子漲4.6%，鈺創與位速則漲2.8%左右。而美股中輝達大漲逾8%，也帶動台股IC設計股，凱鈺、尼克森、海德威、亞信、原相、義隆、威盛、矽統都漲2%。低軌衛星概念股表現也不俗，華通、台揚、群創、同欣電、昇達科漲1到2%。
※【NOWnews 今日新聞
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