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「本土劇娜美」挖空泳裝露深溝　粉絲敲碗：寫真集咧

▲張家瑋穿著性感膚色泳衣，在陽光照射下彷彿全裸入鏡。（圖／民視提供）
▲張家瑋穿著性感膚色泳衣，在陽光照射下彷彿全裸入鏡。（圖／民視提供）

記者江芷稜/綜合報導

2021-11-19 10:24:09｜2021-11-19 10:26:16

擁有「本土劇娜美」封號的性感女星張家瑋，隨著民視週五節目《綜藝新時代》到小琉球出外景，絲毫不浪費展現好身材的機會，在藍天白雲的美景下，向眾人示範網美照拍法，擺弄各種撩人姿勢，膚色泳裝在陽光照射下，彷彿與光滑肌膚融為一體，粉絲以為她全裸入鏡被嚇傻，猛敲碗說：「快出寫真集啦！」

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▲張家瑋躺在橫木上，與背景融為一體。（圖／民視提供）
▲張家瑋躺在橫木上，與背景融為一體。（圖／民視提供）
▲張家瑋擺出各種姿勢，彷彿在拍寫真集。（圖／民視提供）
▲張家瑋擺出各種姿勢，彷彿在拍寫真集。（圖／民視提供）
▲張家瑋在遊艇上表演鋼管舞，讓主持群看到傻眼。（圖／民視提供）
▲張家瑋在遊艇上表演鋼管舞，讓主持群看到傻眼。（圖／民視提供）

小琉球有個著名景點叫「網美老木」，許多網美會在這拍攝大尺度美照，擁有33D美胸的張家瑋，一到場就開始擺姿勢，脫掉罩衫展示膚色泳裝，詢問浩子、阿翔自己像什麼，沒想到眾人毫不給面子，故意說：「大腸、肉粽」，逗得現場大笑。但遠距離來看，張家瑋泳衣與木頭顏色連成一體，看起來就像沒穿衣服，加上胸前大開中洞，擠出豐滿酥胸，搭配躺在橫木上的撩人姿勢，畫面太惹火，讓現場氣氛瞬間升溫。

一群人隨後登上遊艇，玩超刺激的海上滑溜梯，張家瑋二話不說直衝海裡，完成人生第一次的跳水和頭朝下溜滑梯，事後才在臉書自曝心情，「好久沒下水，明明很緊張還要裝鎮定，以為沒有人會發現，沒想到一下水就被教練發現不對勁，不斷提醒我深呼吸放輕鬆，果然有專業的人在就安心多了！」她笑說這趟小琉球之旅，簡直像新娘子出席婚禮，一連換了3套比基尼，問粉絲想不想看寫真集，網友連忙敲碗請她趕快出書，順便接個泳衣代言，讓大家一飽眼福。

▲《綜藝新時代》主持群在小琉球景點「網美老木」，充滿活力拍攝各種網美照。（圖／民視提供）
▲《綜藝新時代》主持群在小琉球景點「網美老木」，充滿活力拍攝各種網美照。（圖／民視提供）

▲張家瑋以頭朝下姿勢，嗨玩刺激的「海上滑溜梯」。（圖／民視提供）
▲張家瑋以頭朝下姿勢，嗨玩刺激的「海上滑溜梯」。（圖／民視提供） 
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