我是廣告 請繼續往下閱讀
類血友病與血友病，兩者大不相同
類血友病與常見的血友病都會造成出血不止，但兩者是不一樣的疾病。血友病屬於性聯染色體遺傳，以男性病患居多，多數類血友病則是自體遺傳造成，若一人帶致病基因，這人的孩子當中，無論男女，都有一半機率得到類血友病。
王建得主任進一步分析，血友病患者缺乏第八、第九凝血因子，類血友病患者則缺乏「類血友病因子」（von Willebrand factor - VWF），兩種疾病的檢查項目、用藥策略大不相同。以類血友病來說，較嚴重的患者用藥以含VWF的凝血因子濃縮劑為主，只要對症下藥，便可減少不必要的輸血，病患面臨的出血困擾也會迎刃而解。
男性類血友病患者，較不容易發現問題
王建得主任指出，在門診中，女性患者常因經血量大增、產後大出血而發現異常，甚至有女性患者在卵子生成的過程中出現腹膜出血。男性患者因沒有月經，較不易察覺類血友病，多數男性病患因為牙齦、鼻子連續出血好幾個小時，直到「血流如注」才察覺異狀。不僅如此，部分類血友病患者也可能腸胃道出血，合併腸胃道血管生成不良，治療十分棘手。如不幸發生嚴重事故，恐有大量出血的死亡風險。此外，隨著病患年齡增長，器官問題越來越多，類血友病所造成的危險也會遞增。
在家自我評估，可及早察覺異常
王建得主任也提醒，若民眾懷疑自己有類血友病，可先在家運用凝血功能異常評估表（https://vwdtest.medicloud.com.tw/#/）做自我評估，或到設有血友病中心的醫療院所接受檢查，若有家人為類血友病患者，則鼓勵有症狀家族成員一同檢查，才能及早確診，當發生緊急狀況，才能精準治療，避免失血過多而危及生命。
▲線上凝血功能異常評估表可幫助及早察覺異常
類血友病男女比例相當，男性有凝血問題應盡速就醫
類血友病為非性聯遺傳，因此患者男女比例相當，11月19日為國際男人節，呼籲如有疑似類血友病症狀的男性，應積極正視健康問題，及早就醫。
資料來源：健康醫療網 鼻血流不停，原來是「類血友病」作怪！
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊