名家論壇》張銘祐／一場充滿威脅的公投政見發表會

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃士修的行為不但沒有替核四重啟議題得到認同，更是踐踏了民主的成果，更缺乏了民主精神，而且核四的議題國民黨內地方諸侯皆反對，唯朱立倫主席與市長時的主張完全相反，事實上在政見會上嘲諷、威脅的方式只會讓大家更清楚正當性相當不足，「噁心當有趣」真的是失敗中的失敗，從國民黨內部無法整合、政見發表會引發眾怒，此案根本是浪費人民血汗錢。
再過不到一個月就要進行公投，雖然無法預測其結果，但是提案方的態度已經讓民主蒙羞。而另外有其他三項更關係著台灣的命運，尤其核四重啟的重點在於安全與缺電的權衡問題上，尤其藻礁的爭議從過年前吵到現在，在國民黨執政時期規劃，在野的時候要推翻，而且民進黨早就將其開發將現有的縮小，不到當時的十分之一，甚至這兩天經濟部直球對決發布，「大潭藻礁Ｇ1、Ｇ2區24小時監控直播」，顯示三接迴避岸邊潮間帶。
也正如反對萊豬爭議的公投，農委會也特意用公告的方式，將各國進口的豬肉做一個網路看板，甚至公告是否含有「萊劑」，但是耳語都告訴你我，現在電子看板的公告也不知道是真的假的？說不一定美豬裡面有萊劑？這樣的耳語也在各地方流傳，但是從來沒有人質疑美國萊牛大家吃得很開心。政府在國際現實下做出相關承諾，又必須兼顧人民的疑慮，已經做出對內的監控與防範。
當然公投綁大選的爭議在2018年的九合一已經給我們教訓，但必須認識其他三項，在很多平衡下做最公開的監控，以符合人民監督的力量，而電與核四都已經互相牽連，當務實、理想互相牽扯的時候，那就交給人民去判斷，但是這場公投關係著台灣的命運，大家姑且放開政治鬥爭的角度，而務實的台灣必須有什麼樣的未來？交給人民在12月18日投票決定。
●作者：張銘祐／政治評論員
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com