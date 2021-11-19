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名家論壇》張銘祐／一場充滿威脅的公投政見發表會

▲四大公投政見發表會中，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案的第2場意見發表會於昨（18）日舉行。(圖／中選會提供)
▲四大公投政見發表會中，重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離公投案的第2場意見發表會於昨（18）日舉行。(圖／中選會提供)

文/張銘祐

2021-11-19 10:45:49

第二場公投政見發表會，核四重啟公投案的提案代表黃士修，一上台就跟地痞流氓一樣威脅，台電核能處長許永輝，直接拿出刑事告發狀草稿，並且告知律師在電視前蒐證，並且詢問許處長身家是否已經安頓？也聽說許處長的太太希望他早點退休，這樣的詢問方式令人憤怒與乍舌。

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網友跟電視機前的觀眾應該相當憤怒，一個公辦的政見發表會為了凸顯自己，第一場喝紅酒第二場先威脅公務人員，竟然都是在公開的政見發表會，跟過去魚肉鄉民的民代有何不同？這種耍流氓的行為，真的應該提告！甚至在整場政見發表會中嘲諷民進黨側翼、網友是「甕中的王八烏龜」、將地震帶形容「按摩棒超自然震動喔」無視一開場主持人已經說不可以有歧視與仇恨言論，這就是提案方的水準嗎？

黃士修的行為不但沒有替核四重啟議題得到認同，更是踐踏了民主的成果，更缺乏了民主精神，而且核四的議題國民黨內地方諸侯皆反對，唯朱立倫主席與市長時的主張完全相反，事實上在政見會上嘲諷、威脅的方式只會讓大家更清楚正當性相當不足，「噁心當有趣」真的是失敗中的失敗，從國民黨內部無法整合、政見發表會引發眾怒，此案根本是浪費人民血汗錢。

再過不到一個月就要進行公投，雖然無法預測其結果，但是提案方的態度已經讓民主蒙羞。而另外有其他三項更關係著台灣的命運，尤其核四重啟的重點在於安全與缺電的權衡問題上，尤其藻礁的爭議從過年前吵到現在，在國民黨執政時期規劃，在野的時候要推翻，而且民進黨早就將其開發將現有的縮小，不到當時的十分之一，甚至這兩天經濟部直球對決發布，「大潭藻礁Ｇ1、Ｇ2區24小時監控直播」，顯示三接迴避岸邊潮間帶。

也正如反對萊豬爭議的公投，農委會也特意用公告的方式，將各國進口的豬肉做一個網路看板，甚至公告是否含有「萊劑」，但是耳語都告訴你我，現在電子看板的公告也不知道是真的假的？說不一定美豬裡面有萊劑？這樣的耳語也在各地方流傳，但是從來沒有人質疑美國萊牛大家吃得很開心。政府在國際現實下做出相關承諾，又必須兼顧人民的疑慮，已經做出對內的監控與防範。

當然公投綁大選的爭議在2018年的九合一已經給我們教訓，但必須認識其他三項，在很多平衡下做最公開的監控，以符合人民監督的力量，而電與核四都已經互相牽連，當務實、理想互相牽扯的時候，那就交給人民去判斷，但是這場公投關係著台灣的命運，大家姑且放開政治鬥爭的角度，而務實的台灣必須有什麼樣的未來？交給人民在12月18日投票決定。
 

●作者：張銘祐／政治評論員

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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