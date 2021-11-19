內幕／藍支持者竟喊四個不同意！朱立倫啟動螞蟻雄兵計畫

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一位地方民代分享，日前在地方舉辦公投相關活動，大家賣力跟民眾說明公投四案的主張，說明完後問台下支持者，公投要投四個什麼？結果民眾大喊「四個不同意」，簡直讓大家暈倒；民眾則無奈解釋說，他們以為國民黨是在野黨，因此對公投應該是反對立場。
該民代認為，民進黨的「四個不同意」的確是簡單好記，且鋪天蓋地的宣傳，而國民黨口號還沒有統一，才會造成混淆。
戰鬥藍成員也認為，既然民進黨要把公投升高至政黨對決、藍綠對決，國民黨就應該堅定、統一喊出四個都同意，與民進黨對做，大家來比拚看誰是贏家。
不過，對於公投口號混亂，黨高層內部其實有不同看法，黨高層認為，國民黨並非執政黨，不是公投矛頭指向的對象，聲音本來就不會一致，再者，公投的本質就是廣為討論，本就有很多不同的切點跟口號，因此口號越多越好，代表大家都有不同想法跟創意，若只是一言堂，反落入民進黨的陷阱中。
黨高層更拿出近3個月的網絡輿情大數據的數據佐證，民進黨傾府院黨高層的資源，砸下5800萬的新台幣，推廣單一口號，卻在網絡聲量輸給國民黨在內各種公投同意票陣營的宣傳口號，公投同意方標語與不同意方標語聲量差距為6萬5040筆：6萬0857筆，民進黨的聲量呈現落後。
距離公投不到1個月，為了加強最後力度，黨主席朱立倫前日也個別約談黨務一級主管，下令最後階段必須整軍、統一腳步，進行總盤點。
國民黨因而從公投十劍齊發計畫升級成衝刺計畫「螞蟻雄兵」，除組發會、立委等在各地辦的宣講活動外，12月12日也會與民團秋鬥結合，舉行萬人大造勢，最後在選前之夜17日，更會舉辦馬拉松式宣傳，直接橫跨至投票日的18日，力拚公投全壘打。