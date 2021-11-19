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內幕／藍支持者竟喊四個不同意！朱立倫啟動螞蟻雄兵計畫

▲國民黨領銜提出反萊豬、公投綁大選2項公投案，但有民代表示，去地方宣講後，問支持者要投什麼？竟回：四個不同意！（圖／資料照片）
▲國民黨領銜提出反萊豬、公投綁大選2項公投案，但有民代表示，去地方宣講後，問支持者要投什麼？竟回：四個不同意！（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2021-11-19 10:56:43｜2021-11-19 11:34:55

藍綠決戰年底公投案，民進黨喊出「四個不同意」，在各地舉辦大型造勢，由總統、副總統、行政院長親上火線向民眾說明，但國民黨口號分歧，搞得支持者好亂，有地方民代分享，辦完公投說明會後，問支持者公投要怎麼投，沒想到藍營支持者大喊「四個不同意」，讓藍營政治人物很傻眼，急忙向民眾解釋，也認為黨中央應該統一口徑。

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針對四大公投案，國民黨主席朱立倫率先喊出「四個都同意」，不過，不久後就被宜蘭縣長林姿妙打臉，林開第一槍反核四重啟，新北市長侯友宜也語帶保留，在重啟核四議題上，黨公職立場兩難，多半不想表態。朱立倫隨即又退回「兩同意、兩尊重」，定調除反萊豬、公投綁大選等案是國民黨提出外，另兩案都是民團提出，國民黨都尊重，而黨副秘書長林為洲又喊「3同意、1尊重」，讓支持者好混亂，國民黨的立場跟主張到底是什麼？

一位地方民代分享，日前在地方舉辦公投相關活動，大家賣力跟民眾說明公投四案的主張，說明完後問台下支持者，公投要投四個什麼？結果民眾大喊「四個不同意」，簡直讓大家暈倒；民眾則無奈解釋說，他們以為國民黨是在野黨，因此對公投應該是反對立場。

該民代認為，民進黨的「四個不同意」的確是簡單好記，且鋪天蓋地的宣傳，而國民黨口號還沒有統一，才會造成混淆。

戰鬥藍成員也認為，既然民進黨要把公投升高至政黨對決、藍綠對決，國民黨就應該堅定、統一喊出四個都同意，與民進黨對做，大家來比拚看誰是贏家。

不過，對於公投口號混亂，黨高層內部其實有不同看法，黨高層認為，國民黨並非執政黨，不是公投矛頭指向的對象，聲音本來就不會一致，再者，公投的本質就是廣為討論，本就有很多不同的切點跟口號，因此口號越多越好，代表大家都有不同想法跟創意，若只是一言堂，反落入民進黨的陷阱中。

黨高層更拿出近3個月的網絡輿情大數據的數據佐證，民進黨傾府院黨高層的資源，砸下5800萬的新台幣，推廣單一口號，卻在網絡聲量輸給國民黨在內各種公投同意票陣營的宣傳口號，公投同意方標語與不同意方標語聲量差距為6萬5040筆：6萬0857筆，民進黨的聲量呈現落後。

距離公投不到1個月，為了加強最後力度，黨主席朱立倫前日也個別約談黨務一級主管，下令最後階段必須整軍、統一腳步，進行總盤點。

國民黨因而從公投十劍齊發計畫升級成衝刺計畫「螞蟻雄兵」，除組發會、立委等在各地辦的宣講活動外，12月12日也會與民團秋鬥結合，舉行萬人大造勢，最後在選前之夜17日，更會舉辦馬拉松式宣傳，直接橫跨至投票日的18日，力拚公投全壘打。

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