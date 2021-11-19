名家論壇》黃創夏／高端已成陳時中的「受害者」！

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老牌民主國家美國也曾經如此，冷戰初期的極端麥卡錫主義，逼迫歐本海默的故事讓人驚心動魄，但在資本主義潛規則之下，汽油的鉛添加劑以及孟山都等等基因改造種子的紛擾和疑慮，科學都因此受到質問，成了政治和金融的「受害者」！
最近，一些也許是很純真的生化醫學研究者，例如連加恩等人，他們渴望替台灣打造護國的努力，在陳時中和指揮中心的干預之下，可能也將是「受害者」！
「補打」、「重打」、「混打」還是「加打」？
為了要替「高端人士」出國解決問題，防疫指揮中心並沒有拿出相關的「科學」驗證指出「打四劑」，而且也沒有打莫德納、BNT或AZ的相關影響，陳時中在立法院也只說「藥害救濟」而不承諾負起實質負責。
一夕間，高端疫苗的防疫成效就從「科學」問題變成是「文學」的造詞和說文解字了，基本上，「科學」是可以重複驗證而且結論一致的，「文學」則是運用之妙，存乎一心，但看相關參與者的「心領神會」了。
陳時中和指揮中心這樣的防疫傲慢是個大警訊，缺乏科學程序和數據之下，必會「莫衷一是」，莫衷一是必定會造成混亂和不信任，怎麼可以在沒有科學數據驗證下，自由放任民眾或是第一線醫生去決定「打四劑」呢？這樣的模式，就是讓第一線醫生揹鍋，也是把責任推給那些相信高端疫苗的人，責任自負！
這樣的指揮中心和陳時中是會給人不負責任的觀感的，譬如，光是「抗體濃度」就很難自圓其說了。
還記得在9月27日，新北市的恩主公醫院因為作業流程上的疏漏，讓25位民眾打了「未經稀釋的BNT原液」超高濃度使得衛生單位立即緊急應變，啟動密切追蹤作業，恩主公醫院被處罰停打一周，後來被裁罰25萬元。正說明了「抗體濃度」不該是「自由施打」。
然而，防疫指揮中心至今除了不斷運用他們卓越的「文學」創造力之外，卻沒有拿出一翻兩瞪眼的「科學」論證，這樣的趨勢，將對防疫極度不利，也是陷那些努力研發高端的專家學者於不義。
更重要的是，陳時中和指揮中心已經在自己拆自己的台！
在危機當中，全民為什麼會亦步亦趨地跟隨指揮中心？
這是因為「船難理論」：在未可知的狂風驟雨當中，誰也不知道黑暗中的下一步挑戰是什麼，此時此刻，一個具有「公信力」的船長會帶來大夥兒的信心，所以大家都不再囉嗦，緊跟就好。
要是「船長」自己失去了公信力呢？
這樣就危險了，很多類似「叛艦喋血記」的內部猜忌和更加混亂就會發生，反而會造成更大悲劇，拜託指揮中心，忘了「文學」回歸「科學」吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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