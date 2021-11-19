被指「尿尿小童」　顏寬恒發言人控告周玉蔻誹謗

中二立委參選人顏寬恒昨下午宣佈競選團隊新增兩名發言人白喬茵、張禹宣，周玉蔻晚間便指台北媒體圈都知張禹宣外號叫「尿尿小童」，曾酒後在祕魯飯店大廳尿尿。張禹宣痛批周不查證流言、只會出一張嘴說幹話，今（19日）控告周玉蔻誹謗，揚言要「讓老前輩好好重修媒體人的入門學分。」
記者顏幸如/台中報導
2021-11-19 11:20:57
周玉蔻昨晚在自己主持的「辣新聞」中，指當年張禹宣擔任中天記者時，跟著APEC團體到祕魯去採訪，晚上發酒瘋在飯店大廳尿尿，驚動外交部出面善後。周玉蔻諷刺張禹宣是雷包，問來賓媒體人陳東豪：「推薦張禹宣的人是臥底的嗎？」陳東豪順勢向顏團隊喊話：「你的團隊有內奸，這人丟臉丟到國外去，還推薦給你。」
張禹宣今在律師陪同下，前往台中地檢署按鈴控告周玉蔻惡意誹謗，並公布祕魯隨行陪同翻譯的錄音檔，翻譯稱在秘魯的7天「沒有異狀、一切都很正常」，據此證明未發生周玉蔻指控的酒醉鬧事、隨地便溺情況。
張禹宣強調「政治不能夠泯滅人性」，他說自己2016年11月跟隨APEC出訪團到祕魯採訪，回國後遭某主跑民進黨路線的資深記者，在外交部餐敘上杜撰故事，昨晚他已公布當年造謠者的道歉訊息，證明自己的清白。
張禹宣說，若他曾經失態，怎會在2017年的APEC記者採訪團被推舉為團長？周玉蔻沒做任何查證就冷飯熱炒，很明顯是針對顏寬恒這場選舉而來，印證了她只出了一張嘴：「我做事，她說幹話。」他以同是媒體人的身份，強調媒體應該有所本，不該只是聲量大就是權威、或聲音比較高講的就是事實，希望透過司法制裁，讓周玉蔻這位老前輩回去重修媒體入門學分。