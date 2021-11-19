NBA／刷新三分球紀錄！柯瑞第四節轟20分勇士驚奇逆轉勝
聯盟榜首金州勇士今(19)日作客出戰騎士，前三節打完勇士落後13分，決勝第四節，勇士一哥Stephen Curry帶頭衝，單節狂轟20分，勇士團隊單節打下36:8，最終以104:89逆轉擊敗騎士，Curry再度寫下三分球紀錄。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-19 11:30:32｜2021-11-19 11:40:17
勇士開季相當威猛，此役前以12勝2負高居聯盟榜首，沒想到今天對上東區中段班球隊騎士，一路挨打開局就被攻下0:10，尤其騎士近期還受傷病困擾6人缺陣，進攻效率僅排在聯盟第22位，而勇士防守效率可是聯盟第1，會打成這樣令人意外。
第三節勇士再度熄火被拉開13分落後，眼看只剩最後12分鐘，沉寂許久的Curry終於復甦，第四節開局連砍3顆三分球，勇士氣勢大振趁勝追擊一度反超領先雙位數，Curry單節轟下20分，率隊打出36:8逆轉戰局。
Curry上場36分鐘，27投15中，包含三分球16投9中，繳出40分4籃板6助攻，連2戰單場9顆三分球，本季累積第4次為聯盟第1，其他人總計也只有1次，且開季15場比賽合計命中85顆三分球，也打破自己的紀錄繼續排在史上第1。
此外，勇士板凳軍Nemanja Bjelica挹注團隊次高14分，Draymond Green只拿4分但有14次助攻。反觀騎士雖有5人得分上雙，但最後關頭通通熄火，先發後衛Darius Garland攻下25分5助攻為最佳。