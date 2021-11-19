因應性別平權潮流 新北市推性別友善廁所標章All Gender
11月19日為世界廁所日，新北市政府因應性別平權的潮流，首創「新北市性別友善廁所標章」，以英文單字all代表「All Gender」全性別的概念；環保局長程大維表示，性別友善廁所不同於一般公廁常常以性別區分廁間，而是標示便器種類顯現空間規劃。
記者陳志仁／新北報導
2021-11-19 11:36:46
設計「新北市性別友善廁所標章」的國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系老師李尉郎指出，最好的標章設計是無風格設計，標章材質的部分，除考量到裝設及保養方式外，色調上也選擇中性色彩；圖樣則以英文單字all 代表 All Gender全性別概念的英文單字，英文字母ll以圖地反轉方式呈現，整體設計像2個人中間還有隱含第3個人，代表多數眾人的意思，意即大眾皆可適用。
身兼新北市性平委員的台灣伴侶權益推動聯盟創會理事長許秀雯認為，性別友善廁所有助於避免傳統性別二分廁所，對不符合刻板性別印象的人，所帶來的性別檢查壓力；也提醒大家要注意，每個人都能使用性別友善廁所，也都可自由選擇，這並不是「多元性別的專屬廁所」，雇主不能因此要求多元性別者「只能」去上性別友善廁所，如果這樣做就失去了友善的初衷，反而變成歧視。
程大維說，公廁長期以來為維護性別隱私，在男女性別上，無論是空間、如廁設施等皆進行明確的區分，隨著多元性別及各種使用的需求受重視，新北也著手推動性別友善公廁的建置；性別友善廁所不同於一般公廁以性別區分廁間，而是標示便器種類顯現空間規劃，顧及親子同時如廁的需求，也化解照顧者出現於異性廁間內之尷尬氛圍，讓非傳統性別認同的市民朋友，也可安心如廁。