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彭帥音訊全無　WTA：願意撤出中國

▲世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門表示，如果中國女將彭帥的安危依然成謎，且沒有獲得適當的調查，他願意不惜損失，撤出在中國的業務。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門表示，如果中國女將彭帥的安危依然成謎，且沒有獲得適當的調查，他願意不惜損失，撤出在中國的業務。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-19 12:45:17

（中央社香港19日綜合外電報導）世界女子職業網球協會（WTA）主席賽門表示，如果中國女將彭帥的安危依然成謎，且她提出的指控沒有獲得適當的調查，他願意撤出在中國的業務，損失數以億計美元。

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賽門（Steve Simon）昨天接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時說：「我們絕對願意撤回我們的業務，並處理隨之而來的所有後果，因為這絕對比業績更重要。」

賽門說：「女性必須受到尊重，而非審查。」

彭帥是中國最知名的體育明星之一，根據本月2日被刪除的社群網路貼文截圖，彭帥指控中國國務院前副總理張高麗在家強迫她發生性關係，之後彭帥就音訊全無。

彭帥當時在微博發文，貼文在發布30分鐘內就被刪除，中國的審查機構也迅速採取行動，刪除網路上所有相關的討論。彭帥的微博帳號有超過50萬人追隨，她的帳號現在仍舊被擋。

中國官媒中國環球電視網（CGTN）昨天凌晨發布一份號稱是彭帥發給賽門的電子郵件，內文稱：「發布的新聞並非事實，包括有關性侵的指控。我沒有失蹤，我人也沒有不安全。我只不過在家休養，一切都好。」

賽門被問到這封電郵時質疑它的真實性，並形容是「某種安排好的聲明」。

他還說：「那可能是她被迫寫下的，也可能是有人幫她寫的，我們不知道。但在此刻，我不認為其中有任何效力，我們有機會真的和她說到話之後才會放心。」

愈來愈多國際運動員在社群媒體聲援，美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）稍早加入行列，表達對彭帥下落的憂心。

小威廉絲說：「我聽到有關我的同行彭帥消息後深感震驚和不安。希望她人平安，也希望能盡快找到她。此事必須調查，我們絕不能保持沉默。在這段極難熬的期間，向她和她的家人傳遞愛的祝福。」（譯者：李晉緯/核稿：盧映孜）1101119

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