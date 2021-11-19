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台大醫院混打報告出爐　AZ混打莫德納抗體高

▲台大醫院今（19）日公布研究，發現AZ混打莫德納免疫效果佳，更勝接種兩劑AZ，但發生副作用比例也較高。（圖／NOWnews資料畫面）
▲台大醫院今（19）日公布研究，發現AZ混打莫德納免疫效果佳，更勝接種兩劑AZ，但發生副作用比例也較高。（圖／NOWnews資料畫面）

記者許若茵／台北報導

2021-11-19 12:04:34｜2021-11-19 12:05:18

指揮中心18日宣布第14輪加開混打，第一劑接種AZ的民眾，第二劑可混打BNT或莫德納。台大醫院今（19）日也發表新冠疫苗混打研究，發現AZ混打莫德納抗體高，與AZ混打BNT或是施打兩劑莫德納相當。

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台大醫院教學部主任盛望徽說明，本次研究收案400位受試者，年齡介於20~65歲之間，平均為41歲，其中75%為女性。研究分為四組，第一組為接種兩劑AZ者，接種間隔為8週；第二組為接種一劑AZ一劑莫德納者，接種間隔為8週；第三組為接種一劑AZ一劑莫德納者，接種間隔為4週；第四組為接種兩劑莫德納者，接種間隔為4週，排除一位有使用免疫抑制劑者。

盛望徽指出，本次研究發現，AZ混打莫德納，比接種兩劑AZ能提供更高的免疫抗體反應，效果與施打兩劑莫德納相當，此外，AZ混打莫德納的免疫反應與安全性也都跟國外AZ混打BNT結果相似。

不過，在副作用方面，盛望徽坦言，混打AZ與莫德納，發生副作用比例高於接種兩劑AZ，但大多皆為輕微到中等程度的短暫反應，他認為，雖然國外研究認為長者副作用會較小，可本次研究中沒有發現年齡與副作用有明顯差異，因為兒童也有傳染風險，避免家庭群聚感染，建議未來符合接種年齡的青少年也應接種。

值得注意的是，盛望徽提到，面對Delta變異株的中和抗體效價會較Alpha變異株低，後續可持續觀察研究。台灣大學副校長張上淳也提醒，雖然抗體效價可能較低，但接種疫苗仍可預防重症與住院。

許多民眾擔心施打莫德納會產生嚴重副作用如心肌炎或心包膜炎，台灣大學副校長張上淳解釋，因為本次研究受試者較少，沒有發現有心肌炎等罕見不良反應，但之後擴大開放施打時需要密切追蹤。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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