台大醫院混打報告出爐　AZ混打莫德納抗體高

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盛望徽指出，本次研究發現，AZ混打莫德納，比接種兩劑AZ能提供更高的免疫抗體反應，效果與施打兩劑莫德納相當，此外，AZ混打莫德納的免疫反應與安全性也都跟國外AZ混打BNT結果相似。
不過，在副作用方面，盛望徽坦言，混打AZ與莫德納，發生副作用比例高於接種兩劑AZ，但大多皆為輕微到中等程度的短暫反應，他認為，雖然國外研究認為長者副作用會較小，可本次研究中沒有發現年齡與副作用有明顯差異，因為兒童也有傳染風險，避免家庭群聚感染，建議未來符合接種年齡的青少年也應接種。
值得注意的是，盛望徽提到，面對Delta變異株的中和抗體效價會較Alpha變異株低，後續可持續觀察研究。台灣大學副校長張上淳也提醒，雖然抗體效價可能較低，但接種疫苗仍可預防重症與住院。
許多民眾擔心施打莫德納會產生嚴重副作用如心肌炎或心包膜炎，台灣大學副校長張上淳解釋，因為本次研究受試者較少，沒有發現有心肌炎等罕見不良反應，但之後擴大開放施打時需要密切追蹤。
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