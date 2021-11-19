這樣也行？上海工人耍「絲襪煉金術」 狂賺6位數被捕
上海閔行區工廠1名張姓工人，被廠方發現「監守自盜」，利用上夜班的時間，以絲襪浸泡進手機電路板鍍金溶液、提取黃金成分的方式，非法獲利約12萬元人民幣（折合新台幣約50萬），不過夜路走多了總會遇見鬼，近日工廠發現流水線產能出現異狀，聯繫警方埋伏取證，成功將張姓男子人贓俱獲。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-19 12:30:28
綜合中媒報導，工廠是因為發現近2個月某條生產線上的溶液損耗出現異常，原本可以給約100塊手機電路板鍍金的溶液，變得只能鍍約70塊，心生疑慮，隨即報警處理。警方排查後認為，張姓工人值夜班時的行徑可疑，便於9日當天凌晨埋伏觀察。
報導指出，張姓男子將可吸附黃金物質的絲襪偷偷放進鍍金溶液中，過了幾小時再悄悄取出絲襪，準備放進衣服內側，結果被警方被當場抓獲。
據張姓男子供述，從2020年1月開始，他就與另1名方姓同事一起，趁輪夜班的時間作案，並設法躲過公司安檢，得手後再將絲襪內的物質提煉成黃金變賣。光是張姓男子1人，獲利就有約人民幣12萬元。方姓同事離職後，張男並沒有收手，而是繼續夥同另名吳姓同事，以同樣的方式繼續非法獲利。
案件曝光後，張男和吳男都被以涉嫌職務侵占罪，遭警方刑事拘留，案件正在進一步審理中。