被批廟產登記「年年不變」 鎮瀾宮今公佈總資產破18億
律師黃帝穎質疑，大甲鎮瀾宮2、30年來申報財產都是2.9億，恐涉及業務登載不實。鎮瀾宮今提出書面說明，指2.9億是1978年成立財團法人時的捐助金額。至於外界最好奇的香油錢收入，廟方表示去年流動資產有5.5億，若加上不動產、金媽祖等，總資產破18億。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-19 13:00:44
大甲鎮瀾宮信徒代表易錦隆爆料，大甲鎮瀾宮捐金牌、遶境、點燈等收益可觀，但每年廟產登載都是2.9億，數十年不變。律師黃帝穎指此舉恐涉及《業務登載不實罪》，認為顏寬恒應說清楚驚人房產、鎮瀾宮董事長顏清標應說清楚異常廟產。
屢遭影射財務不透明，大甲鎮瀾宮今向媒體發書面聲明，表示2.9億係1978年依《財團法人法》登記為法人時，所捐助的財產總額291,634,678元。至於每年的收支資料，都經由會計師審閱查核後編冊存檔。
聲明並公佈去年的財務狀況，鎮瀾宮部份，現金與收款的流動資產5.5億；不動產、金媽祖等非流動資產13億，總資產破18億。
此外，鎮瀾宮2003年捐助成立財團法人大甲媽社會福利基金會，之後於2008年創辦大甲鎮兒童家園，基金會去年流動資產9千1百多萬元、非流動資產2億4千多萬元。
綜合鎮瀾宮廟產與基金會財產，非流動資產15.57億、去年度流動資產6.46億元，合計22億元。聲明中表示，除了對大甲媽的信徒們統一說明報告，亦希望杜絕外界及媒體不公正的猜測報導。