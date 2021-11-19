新北女警登郡大山與營火合照　遭疑違法砍樹生火

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高女10月24日在個人臉書表示，提前上山在林道指標27.5公里處紮營，山林裡的夜晚，伴隨著裊裊升起的營火，實在太滿足、太開心，待在山裡2天1夜，把自己還給自己。這篇貼文還附上高女與營火的合照，照片可見明顯火勢，火堆旁還有多根木材。
由於高女行為涉違法，山友紛紛勸導，但高女一度回嗆網友，後來才趕緊刪除這篇貼文，不過已被網友截圖留存。對此，郡大林道轄管機關林務局南投林區管理處今天回覆中央社記者詢問表示，獲報後立即派員到案發現場勘查，發現地面有引火跡象，及6棵死亡卻仍直立的枯立木遭砍伐。
南投林管處表示，涉案民眾可能違反森林法第50條竊取森林主產物，可處6月以上5年以下有期徒刑，併科30萬元到600萬元罰金及森林法第34條森林區域及森林保護區內不得有引火行為，可處12萬元到60萬元罰鍰，已於11月15日函請保七總隊第六大隊調查行為人身分並通知到案說明。
新店分局透過新聞資料表示，全力配合南投林管處調查清楚，若經查屬實，將依相關規定行政懲處，並加強員警教育；經分局督察組初步詢問，高女自稱當天在郡大林道宿營見營火，僅單純留影記錄，未參與生火行為，將全力配合調查，也對造成大眾誤解深感抱歉。
根據南投林區管理處網站資料，郡大林道因鄰近郡大山而得名，林道深入地質脆弱區域，經常遭受天然災害，也是進入丹大野生動物重要棲息環境路徑之一，林道指標約22公里處設有入山檢查哨。（編輯：郭諭儒）1101119