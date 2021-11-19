影／機車違停家門口　屋主移車撞機車放倒在路邊

臉書社團「桃園人桃園事（Taoyuan Life） 」昨（18）日有網友貼出一則影片，片中一位民眾將違停在自家門口的機車移至門前道路，過程中還撞倒一排停在路旁的機車。網友貼出影片表示，「不要停到臻X牙科診所門口，因為就算他沒開門營業你把車停到他門口就是被這位高水準的牙醫擅自移走去撞其它車輛然後直接倒地轉頭就走」。貼文的網友表示，自己並不是車主，只是提供影片給片中機車車主自行存檔。
記者李春台/桃園報導
2021-11-19 13:42:06
貼文的網友表示，影片的地址在桃園市桃園區永安北路39X號附近，他提醒附近的機車族朋友要注意不要違停，因為這家牙醫診所的牙醫師會將車輛移走，過程中還會去撞其他車輛。影片貼出之後，許多網友也紛紛留言討論表示，「停在別人店門口是不對沒錯，把機車移走寫張字條告知貼上去真的不困難，牽下去又波及無辜車輛，這牙醫已經構成毀損罪，不是單純的移車好解決。」、「這可以提告毀損了」。
有網友立即標註「桃園警察局」希望警方能介入調查，桃園分局同安所副所長唐傳男隨即也回應表示，如果發現車輛擋住出入口等違停狀況，可以打110報案，警方會到場取締或是拖吊移置，呼籲民眾勿擅自移動他人車輛，避免衍生後續法律責任。