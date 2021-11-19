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台北燈節公布主燈　首次採取「線上x線下」方式舉辦

▲因為疫情延後的2021年台北燈節，19日上午公布「會動的」主燈，並表示今年活動將採取「線上、線下」同時舉辦的方式進行。（圖／台北市政府觀傳局提供）
▲因為疫情延後的2021年台北燈節，19日上午公布「會動的」主燈，並表示今年活動將採取「線上、線下」同時舉辦的方式進行。（圖／台北市政府觀傳局提供）

記者丁上程／台北報導

2021-11-19 13:30:02

因為新冠肺炎疫情緣故，延至年底才舉辦的台北燈節，今（19）日上午正式公布主燈樣式與相關活動細節。觀傳局宣布12月17日起至26日，將在萬華艋舺舉行今年的台北燈會。主題以「七彩八寶新世界」為名，且主燈將會是史上第一個「會跳舞的主燈」，今日也在台北市副市長蔡炳坤與燈節創意總監Akibo的揭幕下搶先亮相。

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台北市政府副市長蔡炳坤表示，在防疫優先的考量下，今年的台北燈節經過多次的延期討論與評估，最後訂於12月舉辦，這對於市府同仁是一項很艱難的任務，但市府選擇接受且面對這項考驗，思考如何善用科技不間斷地推動城市觀光與在地文化，最後決定採取「線上X線下」的方式舉辦，並研擬與病毒共處的防疫計畫，而非輕易停掉這項年度重要盛事，讓市民能安心地在疫情時代仍擁有國際城市的生活品質。

2021台北燈節創意總監Akibo說明，縱使因為疫情一波三折，但也都克服過來，只是晚了一點與大家見面，這座史上第一個會跳舞的主燈「New」，由雲門首席舞者吳義芳擔任舞蹈動作設計，臺灣當代偶戲劇團「無獨有偶」再將舞蹈動作轉化為提線懸絲大偶的操偶技巧。吳義芳表示，這是他編過最難的舞譜，要在「NEW」能夠做到的動作中，編排出具美感與震撼性的舞步，他笑說自己已經把靈魂灌注到NEW的身上了。

至於主燈搭配的音樂方面，則是請來當紅的樂團「大象體操」和「九天民俗技藝團」共同創作，交織出衝突卻又新穎的聽覺感受，也在在符合這次的燈節主題「七彩八寶新世界」，傳統與創新的完美結合，帶給參觀民眾最具未來感與儀式感的燈節體驗。

觀傳局方面表示，燈節期間每日的下午4時到7時有各個燈區導覽與大來賓訪問等多樣化線上節目，晚間7時到9時則實況轉播現場舞台演出，今年的舞台表演卡司陣容堅強，開幕當天由搖滾天王伍佰、金曲歌后魏如萱與葛萊美獎得主JAMII登場獻唱，並邀請天籟美聲齊豫、金曲最佳樂團董事長樂團、金曲新人壞特、狼人殺王子婁峻碩等人氣歌手接力演出，並加碼祭出上線觀看掃專屬QR Code抽汽車的抽獎活動，民眾可上2021台北燈節活動官網準時上線賞燈，同步在台北旅遊網官方FB粉絲團也可收看。

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