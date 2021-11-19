台北燈節公布主燈　首次採取「線上x線下」方式舉辦

我是廣告 請繼續往下閱讀
2021台北燈節創意總監Akibo說明，縱使因為疫情一波三折，但也都克服過來，只是晚了一點與大家見面，這座史上第一個會跳舞的主燈「New」，由雲門首席舞者吳義芳擔任舞蹈動作設計，臺灣當代偶戲劇團「無獨有偶」再將舞蹈動作轉化為提線懸絲大偶的操偶技巧。吳義芳表示，這是他編過最難的舞譜，要在「NEW」能夠做到的動作中，編排出具美感與震撼性的舞步，他笑說自己已經把靈魂灌注到NEW的身上了。
至於主燈搭配的音樂方面，則是請來當紅的樂團「大象體操」和「九天民俗技藝團」共同創作，交織出衝突卻又新穎的聽覺感受，也在在符合這次的燈節主題「七彩八寶新世界」，傳統與創新的完美結合，帶給參觀民眾最具未來感與儀式感的燈節體驗。
觀傳局方面表示，燈節期間每日的下午4時到7時有各個燈區導覽與大來賓訪問等多樣化線上節目，晚間7時到9時則實況轉播現場舞台演出，今年的舞台表演卡司陣容堅強，開幕當天由搖滾天王伍佰、金曲歌后魏如萱與葛萊美獎得主JAMII登場獻唱，並邀請天籟美聲齊豫、金曲最佳樂團董事長樂團、金曲新人壞特、狼人殺王子婁峻碩等人氣歌手接力演出，並加碼祭出上線觀看掃專屬QR Code抽汽車的抽獎活動，民眾可上2021台北燈節活動官網準時上線賞燈，同步在台北旅遊網官方FB粉絲團也可收看。