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混打選BNT或莫德納？台大醫院給答案

▲專家認為，混打不論是選擇莫德納或是BNT，都具有良好防護效果與安全性。（圖／NOWnews資料照片）
▲專家認為，混打不論是選擇莫德納或是BNT，都具有良好防護效果與安全性。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-11-19 13:55:05

指揮中心開放第一劑打AZ者，第二劑可混打BNT或是莫德納，今（18）日台大醫院也公布新冠疫苗混打研究報告，顯示AZ混打莫德納，抗體較接種兩劑AZ者高，不過副作用也會較高。對於第二劑混打該選擇BNT或是莫德納，專家認為雖然中和抗體與副作用有所不同，但皆有效且安全。

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本次台大研究收案400位受試者，年齡介於20~65歲之間，平均為41歲，其中75%為女性。研究分為四組，每組100人，第一組為接種兩劑AZ者，接種間隔為8週；第二組為接種一劑AZ一劑莫德納者，接種間隔為8週；第三組為接種一劑AZ一劑莫德納者，接種間隔為4週；第四組為接種兩劑莫德納者，接種間隔為4週，其中排除一位有使用免疫抑制劑者。

台大醫院教學部主任盛望徽說明，本次研究發現AZ混打莫德納，比接種兩劑AZ能提供更高的免疫抗體反應，免疫反應與安全性也都跟國外AZ混打BNT結果相似，但發生副作用比例較高。

對於第二劑該選擇莫德納還是BNT更好？盛望徽解釋，莫德納製作疫苗用的抗原濃度較高，BNT則較低，根據國外數據，中和抗體效價上莫德納較BNT高，不過副作用上BNT低於莫德納，他強調，不管混打BNT或莫德納都很安全，也能產生良好的抗體效果。

台灣大學副校長張上淳表示，不論是接種兩劑AZ、莫德納、BNT，或是AZ混打BNT與莫德納，「我想都是可以的啦」，不過單純從中和抗體效價來看，AZ混打BNT與莫德納會比兩劑AZ更理想。

張上淳進一步說明，雖然各施打組合在不同報告中，防護效果也許有不同差異，但面對Alpha和Delta變種病毒株都仍有不錯的保護力，且防護效果也還要參考細胞免疫等反應，所以即使抗體效價較低，還是可預防重症與住院。

至於誰適合混打疫苗，張上淳指出，接種第一劑AZ後曾產生較厲害的嚴重不良反應，或是擔心施打第二劑可能同樣會出現嚴重不良反應者，可以考慮換打mRNA疫苗。張上淳解釋，以台大醫院研究資料來看，第二劑接種BNT或莫德納發燒比例較高，但多為可忍受範圍，民眾若不擔心可以考慮混打。

台大醫院檢驗醫學部副主任張淑媛認為，如果第一劑施打AZ疫苗，第二劑施打mRNA疫苗，對於中和抗體產生是很大的幫助，因此在無其他安全考量的情況下，建議民眾第二劑可選擇mRNA疫苗。

台大醫院副院長高嘉宏提到，第二劑接種AZ副作用較低，但國外報告有建議有血栓、血小板低下、嚴重副作用者第二劑應改接種其他疫苗；若接種莫德納與BNT第一劑者也出現嚴重副作用，或本身是心肌炎、心包膜炎等心臟疾病高風險群，也要選擇其他疫苗。

對於混打第二劑應間隔多久再接種，盛望徽坦言，目前尚無一致結論，國外從相隔4週至12週都有相關數據，台大醫院研究則發現相隔4週與8週較無差別，其中相隔8週抗體略高，副作用較低，「我想相隔8週也是一個好的建議」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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