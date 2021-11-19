混打選BNT或莫德納？台大醫院給答案

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台大醫院教學部主任盛望徽說明，本次研究發現AZ混打莫德納，比接種兩劑AZ能提供更高的免疫抗體反應，免疫反應與安全性也都跟國外AZ混打BNT結果相似，但發生副作用比例較高。
對於第二劑該選擇莫德納還是BNT更好？盛望徽解釋，莫德納製作疫苗用的抗原濃度較高，BNT則較低，根據國外數據，中和抗體效價上莫德納較BNT高，不過副作用上BNT低於莫德納，他強調，不管混打BNT或莫德納都很安全，也能產生良好的抗體效果。
台灣大學副校長張上淳表示，不論是接種兩劑AZ、莫德納、BNT，或是AZ混打BNT與莫德納，「我想都是可以的啦」，不過單純從中和抗體效價來看，AZ混打BNT與莫德納會比兩劑AZ更理想。
張上淳進一步說明，雖然各施打組合在不同報告中，防護效果也許有不同差異，但面對Alpha和Delta變種病毒株都仍有不錯的保護力，且防護效果也還要參考細胞免疫等反應，所以即使抗體效價較低，還是可預防重症與住院。
至於誰適合混打疫苗，張上淳指出，接種第一劑AZ後曾產生較厲害的嚴重不良反應，或是擔心施打第二劑可能同樣會出現嚴重不良反應者，可以考慮換打mRNA疫苗。張上淳解釋，以台大醫院研究資料來看，第二劑接種BNT或莫德納發燒比例較高，但多為可忍受範圍，民眾若不擔心可以考慮混打。
台大醫院檢驗醫學部副主任張淑媛認為，如果第一劑施打AZ疫苗，第二劑施打mRNA疫苗，對於中和抗體產生是很大的幫助，因此在無其他安全考量的情況下，建議民眾第二劑可選擇mRNA疫苗。
台大醫院副院長高嘉宏提到，第二劑接種AZ副作用較低，但國外報告有建議有血栓、血小板低下、嚴重副作用者第二劑應改接種其他疫苗；若接種莫德納與BNT第一劑者也出現嚴重副作用，或本身是心肌炎、心包膜炎等心臟疾病高風險群，也要選擇其他疫苗。
對於混打第二劑應間隔多久再接種，盛望徽坦言，目前尚無一致結論，國外從相隔4週至12週都有相關數據，台大醫院研究則發現相隔4週與8週較無差別，其中相隔8週抗體略高，副作用較低，「我想相隔8週也是一個好的建議」。
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