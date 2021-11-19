《跟騷法》三讀！管碧玲認有充足保障、蘇巧慧盼落實人權

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對於在野黨認為《跟騷法》適用範圍過於限縮的質疑，管碧玲引用CEDAW公約對「性」、「性別」、「性別暴力」的定義，以及其他各國執行跟騷法的經驗，證明CEDAW定義所保障的範圍是寬廣的，並不限婦女，而是擴及各種性別。管碧玲以男性歌手受狂熱粉絲騷擾為例，這就是典型的因「情愛妄想」的案件類型，我國的《跟騷法》也能有充足的保障。
管碧玲強調，若跟騷行為不以「性與性別」為界線，則行車糾紛、債務糾紛、鄰里糾紛、網路酸民、徵信業者、電話推銷等諸多行為，都變成被納入「跟騷」法處理的範圍，這並非國人所期待《跟騷法》所要保護的案件類型。
民進黨立委周春米則表示，《跟騷法》通過是一個感性的時刻，也是一個傷感的時刻。上午她接到遭擄殺之屏東通訊行女店員的先生來訊表示，希望三讀能夠順利通過，盼其妻子是最後一個因此離開的人，也要讓其犧牲有意義，能夠幫助更多需要的人。
周春米說，這法案提出很多保護的工具，也確認跟蹤騷行為犯罪化，一切都是得來不易，不過未來要做的還很多，這法案的完成是開始，要持續讓社會上被跟蹤騷擾所害所困的人，能夠即時獲得保護。
民進黨立委范雲表示，這部重要的法律，讓社會人等了非常多年，《跟騷法》是她進入立院全力推動的法案，希望真正保護被害人。范雲提到，很多被害人生活在恐懼中、身心俱疲、名譽受損，甚至還有人想要輕生，這種長期創傷必須遏止，最後三讀通過法案中，做到了任何人被跟蹤騷擾可找警察求助。
民進黨立委蘇巧慧表示，《跟騷法》通過就法制面上來看意義重大，這代表我國法律保障從實體危害防制，進一步到心理危害防制，這也代表法律效用從直接危害防制，進一步到預防犯罪、阻止更大危害發生。
蘇巧慧也說，這也展現對個人隱私權保障，隱私權是現在社會最易受侵犯的權利，但過去只有《社會秩序維護法》一條條文規範，過於薄弱，《跟騷法》三讀通過後，期待政機關根據此法規定落實執行，完成我國對人權進一步的落實與保障。
林思銘說，跟蹤騷擾不應受限於性別，因為涉及主觀難以判斷，對於執政黨最後沒有採納國民黨意見感到非常遺憾。他說，《跟騷法》雖已通過，但未來民眾在向警方報案求助時，可能會被認為不符要件、或是簡單調查後不予處理、不予移送等問題，恐導致錯過執法黃金時期，呼籲政府應予以重視。
時代力量立委陳椒華則說，《跟騷法》三讀通過可說是既高興又遺憾，高興執政黨願意通過民間已經倡議多年的法案，強化對跟蹤騷擾行為被害人保障；但對通過版本也遺憾，因為這是一部先求有再求好的版本。陳說，包含對於能快速保障的緊急保護力、暫時保護力制度等等，還有是否行為只限縮在性與性別，時代力量都認為還有更加強的空間。