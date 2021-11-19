影／蔡英文參與F-16V接裝典禮 YT、IG也PO影片宣傳空軍
記者丁上程／綜合報導
2021-11-19 13:47:27｜2021-11-19 14:55:04
總統蔡英文昨日前往嘉義空軍基地，參與參加F-16V性能提升接裝典禮。蔡英文致詞時表示，F-16V的升級與接裝，代表台美友誼再進展、台灣航太科技再提升、國防戰力更堅強等3項重要意義。且面對任何的侵擾，都能夠立即升空攔截驅離，展現捍衛領空的決心。而在活動後，總統蔡英文的youtube與instagram也PO出影片，宣傳空軍F-16戰機。蔡英文表示，F-16V戰機的性能提升案，是由空軍、漢翔及洛克希德馬丁公司共同參與，台美雙方的國防工業合作，不僅是台美友誼再進展，更代表台美夥伴關係的堅定承諾，只要堅守民主自由的價值，一定會有更多理念相近的國家，跟台灣站在同一陣線。
蔡英文強調，F-16V戰機的接裝，不僅是空軍歷史的新頁，更有三個重要的意義。「第一個意義，台美友誼再進展；第二個意義，航太科技在提升；第三個意義，國防戰力更堅強。」蔡英文說，空軍不分晝夜，在藍天中默默保護國人安全，自己與國人們都相當安心，「因為我們知道，不管任何侵擾，各位都會立即升空攔截驅離，展現我們捍衛領空的決心。」