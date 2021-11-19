影／蔡英文參與F-16V接裝典禮　YT、IG也PO影片宣傳空軍

總統蔡英文昨日前往嘉義空軍基地，參與參加F-16V性能提升接裝典禮。蔡英文致詞時表示，F-16V的升級與接裝，代表台美友誼再進展、台灣航太科技再提升、國防戰力更堅強等3項重要意義。且面對任何的侵擾，都能夠立即升空攔截驅離，展現捍衛領空的決心。而在活動後，總統蔡英文的youtube與instagram也PO出影片，宣傳空軍F-16戰機。

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