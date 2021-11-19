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新老師被要求超時鐘點費分同事　新北要調查釐清

▲新老師被要求超時鐘點費分同事　新北要調查釐清。(圖／資料照片)
▲新老師被要求超時鐘點費分同事　新北要調查釐清。(圖／資料照片)

中央社

2021-11-19 13:48:51

（中央社記者黃旭昇新北19日電）新北市板橋區一所國中學務主任要求校內體育代理老師，將超時鐘點費分給另2名兼行政職的體育代理老師；事後，金額已退還。教育局今天說，要求校方調查並應保障教師應有權益。

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媒體報導，新北市某國中學務主任以「維護辦公室的公平與和諧」為由，強迫新來的體育代理老師（1年1聘）交出超時鐘點費，2學期總共新台幣2萬8000元，再分給另外2名兼行政職的體育代理老師。新來的體育老師心理相當憋屈，友人心疼其遭職場霸凌，憤而向媒體揭發此事。

新北市府教育局副局長劉明超今天告訴中央社記者，經查該校主任確實有請教師提供超時鐘點費用一事，並已返還；這名主任並表達，對其不妥適行為深感抱歉。

劉明超說，教育局已責成該校立即調查釐清事件經過，並依調查結果移請教師成績考核會審議，也嚴正要求學校應給予教師應有權利與保障。

教育局表示，對於正職學校行政人員，會有主管加給。不過，因為學校行政事務繁雜，有些學校會請老師兼任行政工作，權宜措施是減少老師授課終點因應。

位於板橋區的這所國中校長接受中央社記者電話訪問表示，這是單一事件，任職一年多的學務主任，對自己的行為已表達懊悔與歉意，其目的主要是為補貼另2名兼任行政職的體育代理老師，希望讓團隊更有動力。

校長表示，學務主任私下找林姓代理體育老師討論，因其沒有行政工作又有超時鐘點費，請她學期末將超時點鐘點費1萬4000元拿出來，分給另2名兼做行政工作的體育代理老師，兩學期共2萬8000元。

校長說，被要求交出超時鐘點費的林老師，將錢匯給主任後，主任也轉給2名兼行政職的代理老師，錢並未進入主任私人口袋。但當時收到錢的2名老師認為不妥，已將錢匯回退還。林老師在聘任到期後未再續任，整個事件詳細調查報告已呈報給市府教育局。（編輯：方沛清）1101119

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