駐立陶宛台灣代表處掛牌 蘇揆：台灣受到國際肯定與支持
針對我國「駐立陶宛台灣代表處」正式成立並掛牌運作，引發中國不滿，行政院長蘇貞昌今(19)日出席高雄鳳山安居社宅開工動土典禮表示，蔡總統領導國家，台灣越來越受到國際肯定支持，中國一直用各種手段打壓台灣，台灣人民應該要更團結努力，不要讓中國得逞。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-11-19 18:26:57
駐立陶宛台灣代表處今天正式成立並掛牌運作，中國外交部今天卻發佈新聞稿表示，立陶宛政府不顧中方強烈反對和多次勸阻，批准「台灣當局」設立所謂「駐立陶宛台灣代表處」，此舉在世界上製造「一中一台」，公然違背「一個中國」原則，背棄立方在兩國建交公報中的政治承諾，還要立陶宛負責一切後果。
蘇貞昌表示，我們在立陶宛以台灣為名設處就是一種突破，非常高興有越來越多國家與台灣往來，台灣越來越被世界看見跟肯定。蘇貞昌也認為，中國一直用各種手段打壓台灣，台灣人民應該要更團結努力，不要讓中國得逞，同時也要更努力支持蔡總統讓台灣走出去。
另外，蘇揆也痛批昨天下午所舉行的第2場公投意見發表會時正方派出「重啟核四」公投領銜人黃士修嗆核能發電處長許永輝小心說話，還說「許處長你身家安頓好了嗎？」等威脅言論指出，黃士修言語暴力攻擊，非常令人憤慨。他也特別致電給許永輝鼓勵，並交代經濟部長對於許永輝相關後續法力問題等，都要給予全力支持。
對此，蘇貞昌表示，公投辯論是講道理的地方，許永輝以他的專業職責向國人報告核四不能重啟的原因和危險，是盡責、努力，竟受到黃士修言語暴力攻擊，非常令人憤慨。他強調，他有特別致電給許永輝鼓勵，並特別交代經濟部長對於許永輝相關後續法律問題等，都要給予全力支持。
同時蘇貞昌也反問，國民黨主席朱立倫「週邊縣市長都反對重啟核四，你還要支持重啟核四？還要縱容這種言語暴力的人嗎？」