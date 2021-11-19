混打預約剩2小時！16萬人完成預約　莫德納最搶手

第14輪疫苗加開混打BNT疫苗、莫德納，在今（19）日開放上午10時起開放預約，中央流行疫情指揮中心表示，約有28萬人符合首波資格，上午10點開放1小時後，已有16萬人完成預約，其中選擇莫德納約有11萬人、5.4萬人選BNT疫苗，預約僅到今日下午16時。
編輯中心／綜合報導
2021-11-19 14:26:14｜2021-11-19 14:28:25
陳時中也表示，原訂接種時間為明後兩天，但在考量週末週末大家可能沒那麼方便，供應點也沒有那麼多，為了方便大家預約，因此將施打日期加開延長到11月24日，若有民眾預約不進去或是剛好週末兩天有事，就可以選擇下週一二三的平日進行接種。
指揮中心表示，開放混大對象為為第一劑接種AZ滿8週以上者，可以任選BNT疫苗或者莫德納，國內目前符合資格約有97萬人；另登記意願選填統計指出，有28萬629人登記混打，其中選擇混打莫德納或BNT疫苗有17萬2019 人，單選混打莫德納6萬534人，單選混打BNT疫苗有4萬8076人。（編輯：林莞茜）
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