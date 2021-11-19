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沖繩撿到國軍口糧！日人試吃心得曝　專家：太好吃非好事

▲日本網友 Futaro Okuyama 在沖繩海邊撿到台灣的國軍野戰口糧，並透過臉書分享試吃心得。（圖／翻攝自Futaro Okuyama臉書）
▲日本網友 Futaro Okuyama 在沖繩海邊撿到台灣的國軍野戰口糧，並透過臉書分享試吃心得。（圖／翻攝自Futaro Okuyama臉書）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-11-19 15:09:26

國軍口糧也有開箱試吃文？昨（18）日一名日本網友在沖繩海邊撿到一包「中華民國軍用野戰口糧」，有趣的是這包口糧從台灣漂洋過海到了日本後，只有包裝稍微破損，他心血來潮試吃的開箱文曝光後也掀起熱議。此外，也有軍事粉專指出國軍野戰口糧的歷史與爭議，並稱均是口糧其實根本不是讓人吃飽用的。

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日本一名網友「Futaro Okuyama」在臉書發文表示，自己上週去沖繩玩，竟然在海邊撿到一包從台灣漂流過去的軍用野戰口糧，儘管最外層包裝已破損，但分裝袋完好無損，在他檢視確認這是在1年前製造、保存期限為3年的良品後，決定親自開箱試試看味道如何。

▲日本沖繩網友海邊撿到台灣的國軍野戰口糧，在臉書分享試吃心得。（圖／翻攝自Futaro Okuyama臉書）
▲日本網友發現「軍用野戰口糧C式」飄洋過海到了沖繩岸邊，包裝卻沒有破損。（圖／翻攝自Futaro Okuyama臉書）


根據這名日本網友描述，國軍野戰口糧內容物包括能量果凍、紅糖餅乾、牛肉乾，芒果乾、堅果、巧克力醬和有些融化的糖果等，而根據《青年日報》YouTube頻道所拍攝的開箱影片，這應該是改良過的新式口糧A、B、C款中的「軍用野戰口糧C式」，而這三款主要品項則幾乎一樣，唯有內容物的口味不大相同。

而軍事網站「世界特種部隊與軍武資料庫」也透過臉書解釋，國軍的野戰口糧經過2017年大改良，目標是兼顧美味和營養，由於野戰口糧通常具備高熱量、易保存的特點，因此口糧其實不是拿來吃飽的，而是提供官兵在野外生存的能量。例如美軍就研發出史上最難吃的軍用巧克力，避免被當零食吃光，尖端科技軍事雜誌社則調查發現新版口糧以為馬拉松跑者常使用的能量飲品取代沖泡式麥片，解決了在戰場上熱水取得不易的困擾。


 

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