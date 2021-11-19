跟騷法三讀　屏東遇害員工丈夫盼妻是最後受害者

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立法院會今天三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，明定跟蹤騷擾有8種樣態，包括盯哨、要求約會、網路騷擾等都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活，違反者最高可處5年以下有期徒刑。
周春米說，在上午院會開始前，她接到屏東通訊行受害女員工丈夫的訊息說，希望《跟騷法》今天順利三讀，保護更多需要幫助者，現今社會快速進步，但憾事也越來越多，更需及時調整法律，真心希望太太會是最後一位發生憾事的人，也希望妻子的離世不是白白犧牲，能幫助更多需要的人。
周春米表示，三讀條文納入書面告誡與核發保護令相關條文，將跟騷行為犯罪化，希望法案成為一個開始，讓社會上的跟騷被害者都能及時得到保護。
國民黨立委李貴敏說，擔心《跟騷法》會是有名無實的法律，因為《跟騷法》將「性或性別」列為行為要件，除非加害人承認或被害人能證明，否則行為不會落入跟騷範圍。
她說，而且《跟騷法》也規範，書面告誡核發2年內行為人再有跟騷行為，被害人才可以申請保護令，令人擔心是否會讓法案形同虛設。
時代力量立委邱顯智說，《跟騷法》是被害人保護的里程碑，這是一個開始，但他不會忘記這是由許多被害人的犧牲所換取。
他說，《跟騷法》是先求有再求好立法思維下的產物，可能因法律疏漏或實際執行不佳，讓被害人無法及時得到國家的協助，希望行政機關與各黨派持續監督法律。
民進黨立委管碧玲說這次三讀的《跟騷法》絕非形同具文，而是納入最需要保護的族群，是一部值得期待的法律。
民進黨立委范雲表示，許多被害人不分性別，已經遭跟蹤騷擾多年，身心俱疲、甚至輕生，這樣危害生命的犯罪必須被遏止，《跟騷法》三讀通過後，無論當事人是否提告，都可以找警察求助。（編輯：蘇龍麒）1101119