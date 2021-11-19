直擊全聯有機蔬菜生產基地 不只友善環境還搶救水雉鳥
近年來食安以及環境永續意識抬頭，有越來越多的通路商，開始和友善小農契作。超市龍頭全聯、量販霸主家樂福，近期都推出越來越多的環境永續農牧產品。《NOWnews》今（19）日實地直擊全聯的「善美的有機蔬菜場」以及「官田菱雉菱」，看看這些有機蔬菜的源頭究竟為何。
記者劉雅文／台南報導
2021-11-19 16:10:43
全聯去年本土蔬菜採購比率達8成以上，其中有機蔬菜的採購噸數近9500噸約占1成4，各類有機蔬菜契作面積有600公頃。與全聯合作的太康有機農業專區位於台南柳營，是全國第一座公辦有機農業專區，目前種植品項約50多種，像是青江菜、黑葉白菜、山茼蒿、菠菜等，可終年生產葉菜、瓜果類等產品，供應區域為全聯南部約200多間門市。
另外，為了搶救「水雉鳥危機」，全聯還跟菱角農合作，因為水雉鳥棲息於菱角葉上，在上頭漫步、覓食、築巢、繁衍下一代，但卻遇到菱角田愈來愈稀少的問題，再加上農民又施用加保扶與托福松等農藥當毒餌來防治鳥害，造成許多水雉中毒，一度全台只剩下50幾隻，台南官田成為台灣水雉鳥僅剩最後的避難所。
所幸業者推動菱角的友善耕作，以全程無化學農藥、無化學肥料，營造野生動物棲地等方式，來保護水雉鳥。 全聯也持續開發菱角相關商品，去年於100間門市率先限量販售生鮮菱角，包含去殼菱角、帶殼菱角，約賣出7000包，使用近3000斤，今年則增加至300間門市販售，使用量雙位數成長。