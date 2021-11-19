千層蛋糕人氣王！它喊第二就沒有冠軍　這口味意外受歡迎

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觀察網友熱議的千層蛋糕店，發現「Lady M」、「塔吉特」、「深藍咖啡館」等連鎖知名蛋糕店紛紛上榜。其中，來自紐約的「Lady M」在插旗台灣後迅速引發網友關注，其中「伯爵茶」口味更是被網友號稱「零負評」的千層蛋糕大推，「茶味很香，不會膩」、「我覺得都好吃，但還是最愛伯爵」。另外Lady M的蛋糕造型與包裝設計也受到熱議，「高質感的包裝我超愛」、「衝著這包裝，我會再回購。」但話說回來，Lady M偏高價位的千層蛋糕，也很多人下手前很兩難，「蛋糕雖美很好拍，但荷包君又變瘦了一點」、「千層看起來蠻美的，可是貴到炸裂。」看來口感與荷包總在天秤兩邊彼此拉扯，吃下去很開心、吃完之後可是很傷心啊！
而聲量排行第二的「塔吉特」，則是以豐富多樣的口味擄獲大家的味蕾，有網友就說「口味非常多元」、「吃起來不會過度甜膩，口感又濃郁」，該品牌推出的綜合千層蛋糕，也被網友熱議為「是選擇障礙者的一大福音」，CP值超高。
同樣以高檔、高質量的路線深受大家歡迎的，還有具「千層蛋糕界LV」之稱的「深藍咖啡館」。除了蛋糕本身好吃，店內華麗、高雅的裝潢與包裝禮盒的精緻質感，也引發網友熱議，在這次聲量調查中位列第三名。其他包括「稍甜」、「2度C」則分別以口感細緻、價格親民而位列第四與第五名。
不過說起千層蛋糕，熱愛者狂熱，但有些人就會覺得稍微黏膩了一點，尤其千層蛋糕的鮮奶油，總是讓怕胖的女性朋友好掙扎，因此在熱門口味的選擇上，「抹茶」、「巧克力」皆以「香濃」、「不苦澀」等口感評價位居聲量一、二名。不少網友提到當抹茶與巧克力與千層的鮮奶油搭在一起，「感受到口感的完美融合」，也提到抹茶與巧克力香氣在後勁中散開的驚艷感。
而水果口味的千層，如「草莓」（第三）、「檸檬」（第六）、「藍莓」（第九）等口味，也獲得不少討論聲量，許多民眾表示「水果口感表現不甜膩」；有些店家也推出「芒果千層」，酸酸甜甜的水果滋味讓不少網友表示「台灣最厲害就是水果，加進去超好吃！」
這項調查是《OpView社群口碑資料庫》在今年8月9日到11月9日進行，採用先進的「社群大數據（social big data）」語意分析技術匯集眾多的社群口碑予以分析所得出的結果。