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就是要戰蔻蔻姐！顏寬恒發言人一日三回擊

▲顏寬恒發言人張禹宣（左）到位不到24小時，即展現強勁火力猛轟周玉蔻。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.19）
▲顏寬恒發言人張禹宣（左）到位不到24小時，即展現強勁火力猛轟周玉蔻。（圖／記者顏幸如攝，2021.11.19）

記者顏幸如/台中報導

2021-11-19 16:42:18

顏寬恒兩名發言人昨到位，今即展現強勁火力，發言人張禹宣上午針對自己「尿尿小童」事件，按鈴控告周玉蔻誹謗。下午再針對周玉蔻指顏家搶下台中港BOT煤炭倉儲案，讓中火繼續荼毒台中人的肺，做出澄清並揚言提告，若加上大甲鎮瀾宮中午發表財務聲明，一直處於挨打的顏家，首次對周玉蔻一日三回擊。

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自基進黨前立委陳柏惟被罷免後，資深媒體人周玉蔻幾乎天天抓著顏清標、顏寬恒父子的財產爭議猛打，顏清標原主張公道自在人心，不願隨之起舞，但顏寬恒決定參與中二立委補選後，作戰策略調整，昨天兩名發言人張禹宣、白喬茵正式到位，更是接連出招。

上午張禹宣針對周玉蔻指他在祕魯飯店演出「尿尿小童」事件，到台中地檢署按鈴控告惡意誹謗；中午大甲鎮瀾宮針對周玉蔻窮追猛打的廟產及香油錢收入爭議，發出書面聲明，雖然廟方強調是向信徒說明以正視聽，但時間實在太巧合。
 

▲周玉蔻在臉書嘲諷顏寬恒連當「台中版連勝文」都不配。（圖／周玉蔻臉書，2021.11.19）
▲周玉蔻在臉書嘲諷顏寬恒連當「台中版連勝文」都不配。（圖／周玉蔻臉書，2021.11.19）
午後張禹宣再針對「媒體人周玉蔻與台中市議員陳世凱有關台中港105碼頭一案不實指控」，發佈聲明。有趣的是，「105碼頭案」係陳世凱昨晚在民視節目《台灣最前線》爆料，指顏寬恒和台中市長盧秀燕帶頭阻止燃煤機組改燃氣機組，「原來是中火專用碼頭他們在用」。至於周玉蔻，僅事後在臉書引用陳世凱和網友說法，嘲諷顏寬恒連當「台中版連勝文」都不配。顏陣營鎖定周玉蔻「集中火力算總帳」的態度相當明顯。

張禹宣發佈的5點聲明，包括一、周與陳世凱所爆的只是一般招標案，並非BOT案。二、兩人烏龍爆料指昆宏投資股份有限公司得標，其實得標廠商是成豐倉儲裝卸股份有限公司，煤炭買賣屬特許行業，成豐只負責倉儲裝卸。三、與台電火力發電廠有關的碼頭為101-103號，成豐得標的是105號碼頭，裝卸煤炭供民間業者使用，無關台電火力發電廠燃煤。四、顏寬恒阻擋天然氣機組，是因台電未完善討論燃煤機組退場機制，顏認為只要新增燃氣機組，就必須淘汰拆除等量發電的燃煤機組，民進黨卻想把燃煤機組留下備用。五、針對節目上未經查證的不實指控，企圖汙衊顏寬恒的部分，將依法提起訴訟。
 

▲ptt網友為成豐與昆宏董監事結構製表，諷刺「紅黑一家親」。（圖／ptt截圖，2021.11.19）
▲ptt網友為成豐與昆宏董監事結構製表，諷刺「紅黑一家親」。（圖／ptt截圖，2021.11.19）
但網友在批踢踢討論，嘲諷這是「紅黑派一家親」，因成豐董事長是台中紅派的前議長張清堂，由昆宏董事長顏宏全及多位顏家人擔任董事，「一起扯進來有比較好嗎？」還有網友感嘆「台中要好空氣真的很難」。

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