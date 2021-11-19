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跟騷法三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

▲《跟騷法》三讀通過。（圖／范雲辦公室提供）
▲《跟騷法》三讀通過。（圖／范雲辦公室提供）

記者余祥／台北報導

2021-11-19 17:06:13｜2021-11-19 17:16:11

立法院會今（19）日三讀通過跟蹤騷擾防制法，內政部表示，為讓新法早日上路，將儘速於半年內完成員警執行新措施的教育訓練，及配套子法訂定；同時也將於新法施行3年內，針對實務執行狀況提出研析報告，持續檢討精進。

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立法院會三讀通過跟蹤騷擾防制法，歷經6年多的努力終於通過此法。

內政部長徐國勇說，內政部對於被害人經歷深感遺憾，不斷改善防制跟蹤騷擾計畫等措施，積極著手相關法案立法工作，雖然上屆立法院屆期不續審，但警政署持續檢討草案，以實務經驗聚焦高危險案件，以期更實質對被害人達到保護效果。

他表示，法案的通過除回應民眾期待，未來也將滾動調整修正，期盼降低被害風險，讓民眾生活更安穩。

在法案重點方面，內政部指出，法案明定跟蹤騷擾，是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關的8大類行為，如監視、跟蹤、盯梢、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

內政部說，法案規範，跟蹤騷擾行為就是犯罪（告訴乃論），得處1年以下有期徒刑或併科新台幣10萬元以下罰金，如有攜帶凶器或其他危險物品，加重處5年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科新台幣30萬元以下罰金。

法案也明定，為保護被害人安全，警察除得啟動犯罪調查、發動相關刑事強制處分外，並同時以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令；行為人如有攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令，而有反覆實行之虞者，法院並得預防性羈押。

內政部指出，跟蹤騷擾防制法能即時保護被害人安全，將於公布後6個月施行，盼藉由完善立法，補足性別暴力防制的最後一塊拼圖。

▲跟騷法重點一次看。
▲跟騷法重點一次看。

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