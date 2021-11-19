響應世界廁所日！中油舉辦全台公廁清潔總動員活動

台灣中油公司於今(19)日舉辦全台公廁清潔總動員活動，高雄場由中油公司副總經理廖惠貞與千越加油站實業公司董事長兼台灣中油加盟站聯誼總會副總會長許振生共同主持，以提供開車族乾淨、舒適與舒心的如廁環境，來響應世界廁所日。
記者黃守作／高雄報導
2021-11-19 19:30:00
台灣中油公司總經理兼代理董事長李順欽表示，該公司多年來推動公廁文化，疫情期間更開放公廁，讓消費者使用，獲得各界肯定與好評，由於今(110)年正逢2021年11月19日世界廁所日20週年紀念，加上台灣中油直營加油站公廁全數獲得特優評鑑，因此於今(19)日，串連全台各直營站與加盟體系加盟站員工，由他帶領一起清掃加油站公廁，共同響應世界廁所日主題活動，邀請大家一起來中油，好方便，同時讓世界看見Who cares about toilets? CPC cares!
李順欽說，2021年在COVID-19疫情三級警戒期間，當全台各地公廁都因疫情關上門時，台灣中油堅定的加強清掃消毒，為在外奔波的民眾開啟方便之門，並在多年努力下，台灣中油加油站的公廁已是民眾出門在外最方便的首選，加盟站業者更攜手共進，提供民眾優質的如廁環境。
今(19)日的世界廁所日─來中油，好方便公廁清潔總動員活動，主場在台北市內湖加油站，台灣中油總經理暨代理董事長李順欽帶領各單位主管彎腰清掃公廁，啟動世界廁所日活動儀式，其餘9個營業處為副場，同步連線主場進行活動，而高雄營業處活動地點在大順加油站，有高雄市政府經發局專門委員楊華中、環保局科長陳偉德到場，並由中油副總經理廖惠貞與千越集團董事長兼中油加盟站聯誼會副總會長許振生、、中油加盟站聯誼會副總會長楊坤永、高雄市加油站公會理事長陳琪文、屏東縣加油站公會理事長韓景琅、高雄市東區聯誼會林振成、亞柏油品事業公司總經理徐守正及高雄營業處處長許振隆一起啟動焦點儀式，轉動地球儀，象徵世界一切好轉。