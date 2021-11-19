捷運馬尾妹胸前一片濕！老司機反抓「4盲點」笑：都套路
日前有網友在捷運上捕捉到一張全身濕透且身穿白色緊身短袖襯衫的馬尾妹照片，火辣養眼的畫面曝光後，瞬間在網路上掀起大量討論。不過，律師林智群反而眼尖抓出4大盲點，隨即引發老司機們直喊「一切都是套路！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-19 17:34:41
《NOWnews今日新聞》曾報導《馬尾正妹淋雨搭捷運！「胸前透視」千人羞炸 本尊神到了》，有網友在捷運上拍到一名馬尾正妹身穿白色緊身短袖襯衫、黑色小短裙，但仔細一瞧正妹全身濕噠噠，襯衫都黏在皮膚上面，導致「胸前好身材」藏不住。
照片曝光後，隨即引發網友大量討論，然而有眼尖神人指出，照片中的馬尾妹正是抖音網紅「紳士龍蝦」，其擁有超過69萬粉絲，經常上傳搞笑以及熱舞片段，而深受許多人喜愛。照片爆紅後，她本人則在instagram限時動態上回應「因為沒帶傘已經下雨，就趕快去超商買應急的傘，解釋「應該比較少人會帶不方便收納的傘出門吧？」最後強調照片不是她拍的，「要訂閱的粉絲放心，我沒有那張可以放，要放也會是不一樣的照片」。
惹火養眼的照片在網路上掀起討論後，律師林智群也於臉書上發文，表示這種事情真的很奇怪，隨後點出4大盲點：「正妹沒事搞得濕濕的（頭髮是乾的？）」、「拍的人大剌剌的拍，也沒被甩巴掌」、「然後就出現肉搜達人找出女生IG」、「有人這樣拍女生沒事的嗎？」林智群最後則幽默以「本斥但大」做結尾，笑說「本來想斥責的但看在女生面子很大的分上就算了」。
該貼文立馬引來許多老司機留言，「一切都是套路」、「最好是戴口罩還搜得出來」、「而且都正好可以肉搜到當天多角度自拍照呢，真是太巧了，所以我說帳號呢？」、「首先你要確定那車廂是真的啊」；但也有人緩頰「正義魔人不要雞婆多事！」（編輯：陳雅雲）