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馬尾正妹淋雨搭捷運！「胸前透視」千人羞炸　本尊神到了

▲馬尾正妹遭捕獲在捷運上，而且全身淋濕導致「胸前透視」，引發討論。（圖/爆廢公社公開版）
▲馬尾正妹遭捕獲在捷運上，而且全身淋濕導致「胸前透視」，引發討論。（圖/爆廢公社公開版）

編輯中心/綜合報導

2021-11-19 07:30:16｜2021-11-19 07:31:16

昨天下午開始受到東北季風影響，北台灣地區於傍晚開始降雨，不少人昨天出門時恐怕以為天氣好，忘記攜帶雨具。而就有網友分享自己昨天搭捷運時，看到一位馬尾正妹穿著白色襯衫，疑似就是未帶雨具被淋濕，結果胸前內衣全部透視，照片曝光後，引發網友敲碗找出本尊。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出照片指出「這個雨好大，好像是一位抖音的網紅？」只見貼出的照片，一名馬尾正妹不畏懼寒冷的天氣，身穿白色緊身短袖襯衫、黑色小短裙，看得出身材非常姣好，但值得注意的是，雖然該正妹旁邊有一把雨傘，但卻全身濕噠噠，襯衫都黏在皮膚上面，導致「胸前好身材」藏不住，甚至都能看到裡面的內衣。

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▲馬尾正妹因為淋濕，導致「胸前透視」，好身材完全藏不住。（圖/爆廢公社公開版）
貼文一出，立刻引來超過6千人按讚，不少網友直呼「如果她不是網紅也即將會很紅」、「夭壽，整個都看到內衣」、「身材也太好吧！」、「搭捷運不要亂看，不可以色色！」、「比較好奇怎麼有雨傘，還是淋雨淋成這樣」；而也有網友立刻認出「沒錯！紳士龍蝦，身材超好」、「啊啊！抖音網紅紳士龍蝦啊」、「是紳士龍蝦吧？身材超好的」。

而這位馬尾正妹，就是抖音網紅「紳士龍蝦」，擁有高達69.64萬粉絲，經常上傳搞笑以及熱舞片段，深受喜愛。而在照片引起討論後，也有粉絲將照片傳給她，她則發出限時動態表示「因為沒帶傘已經下雨，就趕快去超商買應急的傘，強調『應該比較少人會帶不方便收納的傘出門吧？』最後還笑說，照片不是她拍的，要訂閱的粉絲放心，她沒有那張可以放，要放也會是不一樣的照片」。（編輯：張嘉哲）

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▲在網友發出搭捷運照片時，紳士龍蝦下午就在IG發出工作照，與馬尾正妹穿著一致，證實是本人。（圖/紳士龍蝦IG）
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