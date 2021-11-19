大推新住民原創品！大學公廣系畢製市集推廣新住民商品
《四方報》報導，學生對畢業製作的籌劃越來越有創意，崑山科技大學公共關係暨廣告系｢農純鄉」畢業製作團隊，在本月13、14日參與「攜西港文化祭」市集活動，協助雲林縣水林鄉新住民地瓜商家「杰樂番薯園」販售黃金地瓜片及品牌推廣，讓民眾前來試吃體驗。 為了展現多元性，該學生團隊除了以彈珠台小遊戲與現場遊客互動外，還展出團隊設計的品牌故事文宣，讓民眾了解新住民在台灣創業的故事。
記者賴正琳/綜合報導
2021-11-19 17:31:12
據悉，此次市集是崑大公廣系「農純鄉」團隊初次擺攤，目的為協助業主「杰樂蕃薯園」販售招牌商品黃金地瓜薯片。「杰樂番薯園」為新住民徐小華與先生吳鴻杰共同經營的地瓜品牌，團隊運用所學專長，除了協助品牌在社群經營上的行銷與推廣，也利用該次機會實際參與活動與民眾接觸，讓更多人認識新住民的在地品牌故事，並以體驗行銷方式拓展商品客源。
杰樂番薯園負責人徐小華表示：「學生透過市集活動讓外縣市更多消費者吃到在地優質產品，感謝學生以熱情與活力招攬民眾，讓商品得到不錯的銷量！」而新住民朋友與台灣年輕人的跨界合作，展現出不一樣的創意火花。