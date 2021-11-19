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學姊跟黃珊珊跑攤惹議？柯文哲質詢直接拔副發言人職

▲台北市長柯文哲19日在議會質詢時，直接在言談中把「學姊」黃瀞瑩（右一）的副發言人一直拔除。（圖／記者丁上程攝，2021.11.19）
▲台北市長柯文哲19日在議會質詢時，直接在言談中把「學姊」黃瀞瑩（右一）的副發言人一直拔除。（圖／記者丁上程攝，2021.11.19）

記者丁上程／台北報導

2021-11-19 17:38:20

台北市長柯文哲今（19）日進入議會，進行最後一天的施政總質詢。而在國民黨議員王鴻薇以及無黨籍議員陳政忠質詢時，都質疑北市府副發言人「學姊」黃瀞瑩，近日頻頻跟著台北市副市長黃珊珊「跑行程」，由於黃瀞瑩已經表達參選2022年台北市議員的意願，也被議員質疑「黨政不分」。對此柯文哲在質詢時也直接表示「黃瀞瑩目前已不是北市府副發言人」。

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王鴻薇在質詢時表示，近日聽聞黃珊珊去基層拜訪里長時，常常帶著黃瀞瑩一同前往，甚至以此邀約餐敘，讓她認為似乎有黨政不分的嫌疑，目前的做法並不恰當。對此黃珊珊解釋，黃瀞瑩是她的幕僚，而自己的行程每個幕僚會輪流陪同，她當然也會在場。

不過柯文哲在回應時，直接表示「其實黃瀞瑩現在也沒有當副發言人，已轉到黃副當幕僚，並沒有在發言人體系裡面」，而這段發言也讓外界相當錯愕，因為市府至今從未發布任何有關黃瀞瑩卸任副發言人的訊息，等於黃瀞瑩在議場直接「被拔官」。

會後發言人陳智菡表示，黃瀞瑩目前為黃珊珊副市長辦公室幕僚，由於業務繁忙，已逐漸淡出府級發言事務。陳智菡說，黃瀞瑩積極襄助市府新聞發布與市政行銷之推廣，表現備受肯定，其恪守公務人員規範、謹守行政中立原則。市府團隊以高標準自我檢視，為避免爭議，黃瀞瑩將自下週起（11/22）卸除北市發言工作。

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